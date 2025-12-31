Brusque decreta situação de emergência após estragos causados pelas chuvas

Brusque decreta situação de emergência após estragos causados pelas chuvas

Há mais de 100 desalojados

Brusque decretou, nesta quarta-feira, 31, véspera de Ano Novo, situação de emergência após os estragos causados pelas fortes chuvas. O temporal provocou deslizamentos, danos a estruturas e deixou 103 pessoas desalojadas. Ao todo, mais de dez mil pessoas foram afetadas no município.

A medida tem como objetivo agilizar os processos administrativos e operacionais para a recuperação das áreas atingidas e o restabelecimento da normalidade em Brusque.

A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e hidrológicas, mantendo as equipes de prontidão, e reforça que, em caso de novas ocorrências, a população deve acionar os serviços de emergência pelos telefones 199 ou 193.

