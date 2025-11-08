Após a sexta-feira, 7, ter sido marcada pelo tempo instável e volumes expressivos de chuva em Brusque, este sábado, 8, amanheceu apresentando um cenário climático completamente distinto.

Com efeito, o sol despontou desde as primeiras horas do dia, favorecendo o retorno da movimentação pelas ruas e praças da cidade.

Embora rajadas ainda fossem registradas — reflexo do ciclone extratropical agora sobre o oceano —, o clima de normalidade e o predomínio do tempo firme restabeleceram o ritmo típico dos fins de semana brusquenses.

Brusque no Centro da cidade

Além disso, o cenário térmico agradável estimulou a circulação de moradores em diferentes pontos do município, muitos deles acompanhados por familiares ou amigos.

No Centro da cidade, a praça Barão de Schneeburg tornou-se então um dos principais polos de concentração de público com mais uma edição do Sábado Fácil, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque.

O evento, pois, ofereceu durante a manhã uma série de serviços gratuitos, como atendimentos de saúde, orientações comunitárias e atividades voltadas ao comércio local, seguindo ainda ao longo da tarde.

Brusque na Villa Schlösser

Paralelamente, a Feira Livre da Villa Schlösser completou o cenário de retomada das atividades externas.

Entre os espaços floridos do tradicional ponto de entretenimento, expositores apresentaram produtos artesanais, alimentos típicos e opções de gastronomia variada.

O aroma do caldo de cana e o colorido das bancas de artesanato formaram um ambiente acolhedor, no qual famílias inteiras circularam aproveitando o sábado de sol — programação que também segue até o fim do dia.

Sobretudo, a combinação entre o clima ameno e o espírito comunitário reforçou o caráter vibrante do fim de semana em Brusque, após as instabilidades provocadas pelo ciclone.

O contraste entre a sexta-feira chuvosa e o sábado ensolarado se fez evidente nas ruas, tomadas pelo movimento e pela alegria.

As belas fotos

Brusque em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município

