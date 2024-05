Brusque deve apresentar uma série de novidades na estreia de Luizinho Vieira

O Brusque visita o Atlético-GO em partida que começa às 19h desta quarta-feira, 22, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Será a estreia do técnico Luizinho Vieira no comando do quadricolor, que tem treinado com diversas novidades, incluindo Maurício e Wellissol no time titular. O Marreco precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis e por mais para se classificar no tempo normal; o empate é do Dragão.

Após uma longa conversa com o elenco, com orientações táticas, o treinador Luizinho Vieira comandou um treino tático em campo reduzido. Trabalhou jogadas pelos lados do campo, com os laterais bastante abertos, buscando a finalização. Os jogadores também exercitaram posicionamento, saída de bola e pressão na saída adversária. Na parte final, foram treinadas cobranças de pênaltis.

Há novidades na escalação. O zagueiro Maurício deve ganhar uma oportunidade como titular. Com isso, Wallace fica no lado direito da defesa, não mais no esquerdo.

Outra novidade foi a presença de Wellissol entre os titulares. O atacante de 26 anos não era nem relacionado desde o jogo de volta da final do Catarinense. A última vez que entrou em campo foi em 8 de março, no empate em 1 a 1 com o Marcílio Dias, no jogo de ida das quartas de final do Catarinense. Ele fez dupla com Guilherme Queiróz no treino.

O time deverá atuar, principalmente, num 4-4-2, com duas linhas de quatro jogadores. Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Wallace, Maurício, Alex Ruan; Jhemerson, Rodolfo Potiguar, Serrato, Osman; Guilherme Queiróz e Wellissol. Na saída de bola, Rodolfo Potiguar pode recuar entre os zagueiros, como faz de costume.

Desfalques

O meio-campista Anderson Rosa e o atacante Keké estão fora porque já entraram em campo na Copa do Brasil por Portuguesa-RJ e Água Santa-SP, respectivamente. Conforme o Regulamento Geral de Competições, não podem entrar em campo por uma segunda equipe.

Keké ficou poucos minutos na goleada sofrida pelo Brusque diante do Santos. Tem um desconforto na panturrilha e não treinou nesta terça-feira, 21. O lateral-direito Cristovam segue no departamento médico, com lesão muscular na coxa.

Não há pendurados ou suspensos no Brusque neste jogo.

Sequência em Goiânia

A delegação do Brusque deixou a cidade por volta das 12h30, com chegada a Goiânia prevista no início da noite. Após o jogo contra o Atlético-GO, a equipe permanece na capital de Goiás, porque enfrenta o Vila Nova às 17h deste domingo, 26, no OBA, pela sétima rodada da Série B.

Portanto, na quinta-feira, 23, viajam mais membros da comissão técnica e mais jogadores a Goiânia, para se juntarem à equipe na preparação para o próximo jogo.

Atlético-GO

O Atlético-GO não entra em campo desde 12 de maio, quando perdeu para o Cruzeiro em casa por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Dragão teve seu jogo com o Juventude adiado, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul; e na sequência houve a CBF anunciou o adiamento das duas rodadas seguintes da competição, pelo mesmo motivo.

A equipe tem um empate e quatro derrotas na Série A. Seus últimos três jogos em casa terminaram em derrotas: 2 a 1 para o Flamengo, 3 a 0 para o São Paulo e 1 a 0 para o Cruzeiro.

Há três jogadores pendurados: os volantes Roni e Gabriel Baralhas; e o zagueiro Luiz Felipe. O atacante Luiz Fernando, autor do gol do jogo de ida, está suspenso por quatro partidas no Brasileiro, mas pode atuar na Copa do Brasil.

Uma escalação possível tem Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius, Guilherme Romão; Lucas Kal, Gabriel Baralhas, Rhaldney; Shaylon, Luiz Fernando e Vagner Love.

Arbitragem

Luiz Flávio de Oliveira (SP) apita a partida, auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Brígida Cirilo Ferreira (AL), ambos da FIFA. Murilo Ugolini Klein (PR) é o quarto árbitro.

Márcio Henrique de Góis (SP) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Alberto Poletto Masseira (SP).

Leia também: como assistir a Atlético-GO x Brusque

Atlético-GO x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: