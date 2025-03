O Brusque conhecerá seu próximo adversário na Copa do Brasil 2025 com o sorteio da terceira fase, com data e horário ainda a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O quadricolor está no pote 2 do sorteio e poderá enfrentar uma das 16 equipes do pote 1. Esta fase é disputada em jogos de ida e volta, com o confronto indo a pênaltis em caso de empate na soma dos placares.

Restam 32 clubes na competição, divididos em dois potes de acordo com suas posições no Ranking Nacional de Clubes (RNC). São 20 provenientes das fases iniciais e 12 que já começam na terceira fase, classificadas por meio do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Nordeste ou da Copa Verde.

Mais uma vez, o Brusque não jogará a Copa do Brasil no Augusto Bauer. O regulamento da competição exige estádios com capacidade de pelos menos 10 mil lugares. O quadricolor terá que ser mandante em outro local. A única chance que havia de o estádio receber algum jogo era a do sorteio dos confrontos da segunda fase. O Brusque jogou esta fase no Rio de Janeiro (RJ), vencendo o Olaria por 2 a 1.

A última vez que o Brusque jogou a Copa do Brasil no Augusto Bauer foi em 27 de agosto de 2020: 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, com gol de Marco Antônio, pela terceira fase. A partida não teve público por conta da pandemia. Com a torcida presente, o último jogo no Gigantinho pela competição foi em 20 de fevereiro de 2020: Brusque 5×1 Remo, pela segunda fase.

Confira, a seguir, os possíveis adversários do Brusque na terceira fase da Copa do Brasil 2025:



Athletico

Eliminou o Pouso Alegre-MG e o Guarany de Bagé (RS) para chegar à terceira fase. No Campeonato Paranaense, enfrentará o Maringá nas semifinais.

Melhor campanha na Copa do Brasil: campeão (2019)



Atlético-MG

Passou pelo Tocantinópolis-TO na primeira fase, fora de casa. Na segunda, eliminou o Manaus, na Arena MRV. Está prestes a ser hexacampeão mineiro, após ter vencido o América-MG por 4 a 0 no jogo de ida da final.

Melhor campanha na Copa do Brasil: campeão (2014 e 2021)



Bahia

Classificou-se direto à terceira fase porque conquistou vaga na Libertadores com o oitavo lugar do Brasileirão 2024. Eliminou The Strongest-BOL e Boston River-URU para chegar aos grupos da Libertadores. No estadual, jogará a final contra o Vitória. Na Copa do Nordeste, está na zona de classificação para as quartas de final.

Bahia e Brusque já se enfrentaram duas vezes no Brasileiro Série B de 2022, com duas vitórias baianas.

Melhor campanha na Copa do Brasil: quartas de final (1989, 1990, 1999, 2002, 2012, 2018, 2019, 2023 e 2024)



Botafogo

Classificou-se direto à terceira fase porque foi campeão da Libertadores de 2024. Começou mal em 2025, com o nono lugar do Campeonato Carioca.

Botafogo e Brusque já se enfrentaram duas vezes no Brasileiro Série B de 2021. No Augusto Bauer, o quadricolor venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Thiago Alagoano e Edu. No returno, no Engenhão, o Botafogo venceu por 3 a 0.

Melhor campanha na Copa do Brasil: vice-campeão (1999)



Corinthians

Classificou-se direto à terceira fase porque conquistou vaga na Libertadores com o sétimo lugar do Brasileirão 2024. Foi eliminado nas fases preliminares da Libertadores pelo Barcelona-EQU, e no Campeonato Paulista fará a final contra o Palmeiras.

O Corinthians já enfrentou o Brusque na segunda fase da Copa do Brasil de 2017. Após um empate sem gols naquele 1º de março, o quadricolor foi eliminado nos pênaltis: 5 a 4 no Augusto Bauer.

Melhor campanha na Copa do Brasil: campeão (1995, 2002 e 2009)



Cruzeiro

Começa a Copa do Brasil na terceira fase por ter ocupado a nona posição do Brasileirão 2024. No Campeonato Mineiro, foi eliminado pelo América-MG nos pênaltis.

Cruzeiro e Brusque já se enfrentaram quatro vezes nas edições de 2021 e 2022 do Brasileirão Série B. O quadricolor tem três derrotas e um empate, com um gol marcado e cinco sofridos.

Melhor campanha na Copa do Brasil: campeão (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)



Flamengo

Tem vaga direta à terceira fase por ser o atual campeão da Copa do Brasil. No Campeonato Carioca, faz a final contra o Fluminense e venceu o primeiro jogo por 2 a 1.

Melhor campanha na Copa do Brasil: campeão (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)



Fluminense

É dono da maior goleada nesta edição da Copa do Brasil: 8 a 0 sobre o Águia de Marabá-PA, na primeira fase, fora de casa. Na segunda, eliminou o Caxias, também como visitante, com vitória por 2 a 1. Ainda luta pelo título carioca, em final contra o Flamengo.

Melhor campanha na Copa do Brasil: campeão (2007)



Fortaleza

Chega direto à terceira fase porque conquistou vaga na Libertadores com o quarto lugar do Brasileirão 2024. No estadual, fará a final contra o Ceará. Na Copa do Nordeste, está na zona de classificação para as quartas de final.

Melhor campanha na Copa do Brasil: semifinalista (2021)



Grêmio

Teve dificuldades para chegar à terceira fase, eliminando o São Raimundo-RR e o Athletic-MG nos pênaltis, após empates em 1 a 1 e 3 a 3 no tempo normal, respectivamente. Na final do Campeonato Gaúcho, precisa reverter a derrota em casa por 2 a 0 sofrida diante do Internacional no jogo de ida.

Grêmio e Brusque se enfrentaram duas vezes no Brasileiro Série B de 2022. O retrospecto é de um empate e uma vitória gremista, com um gol quadricolor e três gols tricolores.

Melhor campanha na Copa do Brasil: campeão (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)



Internacional

Classificou-se direto à terceira fase porque conquistou vaga na Libertadores com o quinto lugar do Brasileirão 2024. Decide o Campeonato Gaúcho em final contra o Grêmio, após ter vencido o jogo de ida por 2 a 0 na casa do arquirrival.

O único confronto entre Brusque e Inter não é oficial. Em 30 de junho de 2001, o Colorado venceu um amistoso por 2 a 0 no Augusto Bauer, durante a preparação quadricolor para a Série B estadual.

Melhor campanha na Copa do Brasil: campeão (1992)



Palmeiras

Sendo o atual vice-campeão brasileiro, classificou-se direto à terceira fase da Copa do Brasil. No Campeonato Paulista, fará a final contra o Corinthians.

Melhor campanha na Copa do Brasil: campeão (1998, 2012, 2015 e 2020)



Red Bull Bragantino

Passou por duas disputas de pênaltis para chegar à terceira fase. Primeiro, eliminou o Sousa-PB fora de casa, após 1 a 1 no tempo normal. Depois, no Nabi Abi Chedid, passou pelo São José, também com 1 a 1 no tempo normal. No Campeonato Paulista, foi o sétimo colocado, caindo diante do Santos nas quartas de final.

Melhor campanha na Copa do Brasil: oitavas de final (2014 e 2020)



Santos

O título do Brasileiro Série B 2024 lhe deu a vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil. No Campeonato Paulista, o Santos foi eliminado pelo Corinthians nas semifinais.

Santos e Brusque se enfrentaram duas vezes no Brasileiro Série B 2024. O Peixe venceu por 4 a 0 na Vila Belmiro e por 1 a 0 com o quadricolor mandante na Arena Joinville.

Melhor campanha na Copa do Brasil: campeão (2010)



São Paulo

Classificou-se direto à terceira fase porque conquistou vaga na Libertadores com o sexto lugar do Brasileirão 2024. No Campeonato Paulista, foi eliminado nas semifinais pelo Palmeiras.

Melhor campanha na Copa do Brasil: campeão (2023)



Vasco

Eliminou o União Rondonópolis-MT e o Nova Iguaçu-RJ com vitórias por 3 a 0 para chegar À terceira fase. No Campeonato Carioca, foi eliminado pelo Flamengo nas semifinais.

Vasco e Brusque jogaram quatro vezes entre si, nas edições de 2021 e 2022 no Brasileiro Série B. O quadricolor tem uma vitória e três derrotas, com dois gols marcados e cinco sofridos.

Melhor campanha na Copa do Brasil: campeão (2011)

Pote 1

Série A: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vasco;

Série B: Athletico.

Pote 2

Série A: Ceará;

Série B: CRB, Criciúma, Novorizontino, Operário-PR, Paysandu, Vila Nova;

Série C: Botafogo-PB, Brusque, CSA, Maringá, Náutico, Retrô-PE;

Série D: Aparecidense-GO, Capital-DF, Maracanã-CE.

Brusque na Copa do Brasil

Esta é a décima edição da Copa do Brasil com presença do Brusque. O quadricolor já participou em 1993, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024. A melhor campanha é a de 2020, quando o time comandado por Jerson Testoni eliminou Sport, Remo e Brasil de Pelotas. Chegou à quarta fase, sendo eliminado pelo Ceará.

Em 2024, o Brusque fez sua segunda melhor campanha. Passou por GAS-RR e ABC-RN, e caiu na terceira fase, diante do Atlético-GO. Em 2025, igualou o desempenho, passando por Trem-AP e Olaria-RJ.

Ao todo, o Brusque tem 23 jogos: 10 vitórias, quatro empates, nove derrotas; 29 gols marcados e 27 gols sofridos.

