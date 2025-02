Brusque deve ir sem segredos a mais uma decisão no Augusto Bauer

O Brusque entra em campo para enfrentar a Chapecoense neste sábado, 1º, em situação bem melhor ao encontro anterior entre os times, quando a defesa quadricolor simplesmente “entregou” dois gols para o Verdão do Oeste. O time está mais encaixado, os números do ataque são bons, e a semana inteira de treinamento dá ao técnico Filipe Gouveia um tempo que ele não teve até agora para trabalhar.

Mesmo assim, o jogo é complicado. A Chape deve vir com marcação forte, algo dentro do trabalho do técnico Gilmar Dal Pozzo. O time de Chapecó tem na defesa sua principal característica, com apenas uma derrota e sete empates na primeira fase. Pesa também o fato do Brusque jogar em casa, sem ter que encarar um longo deslocamento até o Oeste.

Penso que o time não deverá ter segredos para o jogo deste sábado. Vejo o Brusque propondo mais a partida, onde apenas noventa minutos decidem uma vaga na semifinal sem vantagem do empate para ninguém. Se realmente foi cumprida a promessa de colocar todos os salários do pessoal em dia, o plantel estará bem de cabeça e motivado para levar o quadricolor para sexta semifinal de catarinense seguida.

Mudanças

Hoje é o último dia de inscrições para o campeonato catarinense. Ainda dá pra mexer nos planteis antes do jogo de amanhã. O Brusque anunciou a contratação do lateral-esquerdo Ítalo, do Bangu, lanterna do Campeonato Carioca, mas também liberou o volante Marcos Serrato, frequentemente usado pelo técnico Filipe Gouveia, para jogar nos Estados Unidos.

Aqui acho que a SAF errou: falta pouco para o estadual acabar e não se pode perder jogador com plantel curto, em plena fase final de estadual e perto da segunda fase da Copa do Brasil.

Barra

O caso envolvendo o jogo Caravaggio x Barra vai parar no STJD no Rio de Janeiro, depois do TJD catarinense não aceitar o pedido do clube de Itajaí para que o placar de 1 a 0 fosse mantido. Aqui, vejo que o árbitro Bráulio Machado errou feio em ter encerrado a partida e não ter sinalizado de forma correta se o gol foi anulado (ele apontou centro de campo e confirmou o gol).

O argumento da FCF foi que os assistentes, pelo radiocomunicador, informaram ao árbitro que tinham avisado da falta pelo rádio. Mas as imagens mostram algo diferente. Um deles correu pro meio de campo sinalizando que não havia nada no lance, enquanto que o outro não levantou a bandeira para sinalizar a falta. Tem fundamentos para o Barra, se fizer boa defesa, ter sucesso no tapetão.

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: