Brusque deve jogar a Copa Santa Catarina seis anos após última participação

O Brusque manifestou à Federação Catarinense de Futebol (FCF) a intenção de jogar a Copa Santa Catarina de 2025, conforme relata o gerente de futebol do quadricolor, Pedro Costa. A última participação do clube foi em 2019, ano no qual conquistou seu quinto título.

Nos últimos três anos, a Copa Santa Catarina teve início na última semana de agosto ou na primeira semana de setembro. A última rodada da primeira fase da Série C do Brasileiro está programada para o final de semana de 30 e 31 de agosto.

Portanto, se o Brusque se classificar à segunda fase, deverá ter, pelo menos, mais seis fins de semana com os jogos da Série C. Haveria, então, chances de disputar Copa SC e Série C ao mesmo tempo.

Perguntado sobre como o Brusque conciliaria as duas competições, Pedro Costa afirma que esta estratégia ainda será definida. E explica que, como a maioria dos contratos do elenco termina em outubro, seria necessário negociar renovações de contrato para terminar a Copa Santa Catarina, que costuma ser encerrada em novembro.

Vaga na Copa do Brasil

O retorno à Copa Santa Catarina é justificado pela possibilidade de classificação à Copa do Brasil de 2026. Desde que foi campeão em 2019, o Brusque não voltou a disputar a competição. Classificou-se às edições de 2021, 2023, 2024 e 2025 da Copa do Brasil por ter chegado à final do Campeonato Catarinense nos anos anteriores (foi campeão em 2022 e vice em 2020, 2023 e 2024).

Em 2021, o Brusque foi eliminado nas semifinais do Catarinense e ficou sem vaga na Copa do Brasil de 2022. Na ocasião, o quadricolor jogava a Série B do Campeonato Brasileiro e a diretoria optou por não disputar a Copa Santa Catarina.

Histórico

O Brusque é, ao lado do Joinville, o maior campeão da história da Copa Santa Catarina. Venceu a competição em 1992, 2008, 2010, 2018 e 2019; e foi vice em 1990, 2011 e 2017. Participou de 13 edições.

Ao todo, são 186 jogos, 82 vitórias, 46 empates, 58 derrotas, 266 gols marcados e 211 sofridos. Neilor é o artilheiro quadricolor na Copa SC, com 19 gols nas edições de 1990 a 1993.

Reencontro com o Carlos Renaux

Se o Brusque disputar a Copa Santa Catarina, deverá reencontrar o Carlos Renaux em um jogo profissional 21 anos após os únicos dois confrontos da história entre as equipes. Os times brusquenses jogaram a Série B1 (atual C) do Catarinense de 2004, após uma temporada de 2003 sem futebol profissional na cidade. O Brusque venceu o jogo do primeiro turno por 1 a 0 e o do segundo por 2 a 1.

O Carlos Renaux disputou a Copa Santa Catarina em 2022, quando chegou às semifinais. A diretoria do clube já afirmou que a competição será o próximo desafio após a Série B do Catarinense.

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: