“Brusque deve muito a ele”: Luciano Hang, Ingo Fischer e instituições se despedem do padre Nélio Schwanke

Amigos e conhecidos se despediram na manhã desta sexta-feira, 9, do padre Nélio Roberto Schwanke, que faleceu aos 73 anos. A informação foi apurada pelo jornal O Município e confirmada pela Pastoral da Comunicação (Pascom) do Santuário de Azambuja.

Nélio era natural de Luiz Alves, mas morava em Brusque desde 1979. O velório será realizado na sala em frente ao teatro de Azambuja a partir das 17h, desta sexta-feira. A missa de corpo presente será realizada no sábado, 10, às 14h, no Santuário de Azambuja.

Amigos se despedem

Luciano Hang, dono da Havan, lamentou a morte do amigo. O empresário fez parte do conselho liderado por Nélio por anos, além de ser, há mais de 10 anos, vice-provedor da instituição.

“Padre Nélio se dedicou de corpo e alma ao Hospital Azambuja. Tudo o que temos hoje no hospital tem a marca do esforço dele. Estou muito triste. Ele era uma pessoa importante para a comunidade de Brusque, sempre à frente dos problemas, sempre disposto a ajudar. O que posso dizer é que ele ganhou o nosso coração. Brusque deve muito a ele — o hospital, a cidade inteira. Recebi com profundo pesar a notícia da sua partida. Por tudo o que fez pela nossa cidade, fica a gratidão é uma tristeza imensa”.

Ingo Fischer, da Irmãos Fischer e também provedor do hospital, disse que Brusque perde não apenas uma grande personalidade, mas também um pilar da comunidade. O empresário conviveu com Nélio, seu amigo, por mais de 40 anos.

“Como provedor do Hospital, tive a honra de conviver com ele por um longo período, tempo esse que testemunhei sua incansável busca pelo bem coletivo e pelo fortalecimento da nossa instituição. Padre Nélio foi, ao longo de sua trajetória, um exemplo de dedicação, liderança e humanidade. Como administrador do Hospital de Azambuja, exerceu um papel fundamental, sendo uma verdadeira alavanca que nos ajudou, inúmeras vezes, a nos mantermos firmes diante dos desafios. Sua ausência será profundamente sentida, mas seu legado permanece vivo entre todos que tiveram a honra de conviver com ele. Que Deus o receba com todo o amor e paz que ele sempre nos transmitiu”, disse Ingo.

O Santuário de Azambuja divulgou uma nota de pesar pelo falecimento. “Sua dedicação incansável à missão evangelizadora e ao cuidado com a vida, especialmente através de sua atuação pastoral e administrativa, deixa um legado de fé, amor e serviço à comunidade”, escreve o santuário. Leia a nota na íntegra aqui.

O Hospital Azambuja foi outra instituição que também lançou uma nota. Leia na íntegra:

“Nélio dedicou-se incansavelmente à vida pastoral e à administração eclesiástica. Assumiu a direção administrativa do Hospital Azambuja em 14 de janeiro de 1984, cargo que exerceu por mais de quatro décadas, sendo figura central na modernização e expansão da instituição. Sob sua liderança, o hospital passou por significativas transformações, incluindo a inauguração de novas alas e a implementação de avanços tecnológicos, sempre com foco na humanização do atendimento. Além de sua atuação no hospital, Padre Nélio desempenhou diversos papeis na Arquidiocese de Florianópolis, entre eles: membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores por duas décadas, procurador dos bens da Mitra Metropolitana de Florianópolis de 1984 a 2010, e administrador da Fazenda Brilhante desde 1984. Também foi diretor do Asilo Nossa Senhora de Caravaggio, em Azambuja, e vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Azambuja desde 2009. Sua trajetória é marcada por uma profunda dedicação à fé, à caridade e ao serviço à comunidade. Padre Nélio deixa um legado de amor, compromisso e exemplo cristão que perdurará na memória de todos que com ele conviveram”.

Juliane Ferreira, comunicadora que entrevistou Nélio em diversas ocasiões, também lamentou sua partida. “Sempre foi atencioso e cordial com a imprensa, demonstrando respeito e admiração pela nossa missão”.

Trajetória de padre Nélio ao longo dos anos

1969 a 1970 – Professor no Colégio São Luís, Jaraguá do Sul

1971 a 1972 – Professor na Escola Básica João Gaya, Luiz Alves

1973 a 1975 – Professor no Seminário Menor Metropolitano Nossa Senhora de Lourdes, Brusque

1979 a 1980 – Padre Auxiliar em Major Gercino e São João Batista

– Diretor do Asilo de Nossa Senhora de Caravaggio, Azambuja, Brusque

1980 a 1984 – Sacerdote formador e professor no Seminário Menor Metropolitano Nossa Senhora de Lourdes, Azambuja, Brusque

1984 – Membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores da Arquidiocese de Florianópolis por 20 anos

1984 – Administrador da Fazenda Brilhante desde 1984

1984 a 2010 – Procurador dos Bens da Mitra Metropolitana de Florianópolis, Arquidiocese, Florianópolis

10 de janeiro de 1984 – Diretor e Tesoureiro do Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux e Auxiliar na Pastoral do Santuário, Azambuja, Brusque

19 de janeiro de 1984 – Presidente e Tesoureiro do Educandário Nossa Senhora de Lourdes, Azambuja, Brusque

1º de janeiro de 2005 – Vigário Paroquial da Paróquia Santa Teresinha, Santa Teresinha, Brusque

7 de março de 2009 – Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Azambuja, Brusque

8 de fevereiro de 2010 – Diretor Administrativo do Hospital Arquidiocesano Cônsul C. Renaux e Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Azambuja, Brusque

