Brusque deve receber doses de vacina contra bronquiolite em dezembro

O Ministério da Saúde iniciou, nesta terça-feira, 2, a distribuição de vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), responsável pela bronquiolite. Santa Catarina deve receber 25.865 doses do imunizante destinado a gestantes que estão na 28ª semana de gestação.

A Secretaria de Estado da Saúde ainda não confirmou oficialmente a data de entrega aos municípios, porém a previsão é de que as salas de vacinação sejam abastecidas ainda na primeira quinzena de dezembro.

A vacina é aplicada em dose única, indicada para todas as gestantes a partir da 28ª semana, sem restrição de idade. A imunização tem como objetivo proteger os recém-nascidos contra formas graves de infecções respiratórias causadas pelo VSR nos primeiros meses de vida.

