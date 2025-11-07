Brusque deve ter ventos de até 90 km/h e queda de granizo; confira alerta
Ciclone extratropical deve provocar chuva intensa e risco de vendaval
Brusque deve registrar ventos entre 70 e 90 km/h a partir da tarde desta sexta-feira, 7, devido à formação de um ciclone extratropical. A Defesa Civil alerta para temporais com vendaval, chuva intensa, raios e queda de granizo até a madrugada de sábado, 8.
O risco é considerado moderado a alto para ocorrências como destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de galhos de árvores. A cidade permanece em estado de atenção tanto para temporais quanto para ventos fortes.
A orientação da Defesa Civil é que a população procure locais seguros durante as tempestades, evite ficar próxima a janelas e não circule em áreas com risco de alagamento.
Também não é recomendado se abrigar sob árvores ou transitar perto de placas, muros ou postes de energia. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
