Brusque deve ter ventos de até 90 km/h e queda de granizo; confira alerta

Brusque deve registrar ventos entre 70 e 90 km/h a partir da tarde desta sexta-feira, 7, devido à formação de um ciclone extratropical. A Defesa Civil alerta para temporais com vendaval, chuva intensa, raios e queda de granizo até a madrugada de sábado, 8.

O risco é considerado moderado a alto para ocorrências como destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de galhos de árvores. A cidade permanece em estado de atenção tanto para temporais quanto para ventos fortes.

A orientação da Defesa Civil é que a população procure locais seguros durante as tempestades, evite ficar próxima a janelas e não circule em áreas com risco de alagamento.

Também não é recomendado se abrigar sob árvores ou transitar perto de placas, muros ou postes de energia. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Leia também:

1. Legado e emoção: fogo simbólico dos Jogos Abertos de Santa Catarina é aceso em Brusque

2. Homem é preso por extorquir mãe de usuário de drogas que usou moto como pagamento, em Brusque

3. Porcos decapitados em Brusque: donos dos animais contam detalhes da chacina e revelam suspeitas

4. FIP Baby, Sábado Fácil e festival de blues: confira nove coisas para fazer em Brusque neste fim de semana

5. Saúde em Brusque: saiba como está o tempo de espera para consultas, exames e cirurgias



Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

