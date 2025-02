Brusque divulga nota após ato de racismo por torcedor contra goleiro do Criciúma

O Brusque Futebol Clube divulgou uma nota oficial na tarde deste domingo, 9, referente ao ato de racismo cometido por um torcedor contra o goleiro Caíque, do Criciúma. O caso aconteceu logo após o apito final do jogo entre Brusque e Criciúma neste sábado, 8, no estádio Augusto Bauer.

O clube disse repudiar a prática de racismo e de outras formas de discriminação. O quadricolor relatou que colaborou com as autoridades e com representantes do Criciúma fornecendo as informações necessárias, bem como alegou ter acompanhado a atuação das polícias Militar e Civil no estádio e na delegacia.

“O Brusque Futebol Clube seguirá acompanhando e colaborando na apuração dos fatos, aguardando o resultado das investigações e, uma vez comprovada a prática do ato de racismo, que então deverá ser punido com o rigor da lei, adotar as eventuais providências que estejam a seu alcance”, consta na nota.

Por outro lado, o clube argumentou que não pode ser acusado ou penalizado por atitudes que teriam sido cometidas por um único indivíduo, em um caso que está sob investigação.

Nota na íntegra

O Brusque Futebol Clube repudia, de forma veemente, a prática do racismo, assim como a prática de qualquer outra forma de discriminação, que não podem ser toleradas no esporte ou em qualquer outro espaço da sociedade.

Quanto ao noticiado ato de racismo que o atleta Caíque, do Criciúma Esporte Clube, teria sofrido no estádio Augusto Bauer, durante a partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense, na noite de sábado, 8, o Brusque Futebol Clube colaborou prontamente com as autoridades competentes, com o atleta Caíque e com os representantes do Criciúma Esporte Clube, fornecendo todas as informações necessárias e acompanhando a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil no estádio e na Delegacia.

O Brusque Futebol Clube seguirá acompanhando e colaborando na apuração dos fatos, aguardando o resultado das investigações e, uma vez comprovada a prática do ato de racismo, que então deverá ser punido com o rigor da lei, adotar as eventuais providências que estejam a seu alcance.

O Brusque Futebol Clube, contudo, não pode ser acusado ou penalizado pelas más atitudes que teriam sido praticadas por um único indivíduo, torcedor do Brusque ou não, ainda sob investigação e sobre as quais infelizmente não tem qualquer controle.

Seguimos firmes e comprometidos com a luta contra qualquer forma de discriminação e finalizamos afirmando que todas as medidas de segurança e organização para que a partida transcorresse dentro da normalidade foram adotadas, sendo certo que, exceção feita a alguns atos de vandalismo ocorridos no interior dos banheiros da torcida visitante e ao alegado ato de racismo que está sendo averiguado, foi o que ocorreu.

Caíque registra boletim de ocorrência

Logo após o apito final, Caíque, goleiro do Criciúma, ouviu um torcedor do Brusque o atacar com gritos de “macaco”, e acionou a arbitragem da partida. Um torcedor do Brusque foi identificado como responsável.

A Polícia Militar deteve o homem e o retirou do estádio. O goleiro registrou boletim de ocorrência, amparado pelo departamento jurídico do Criciúma. O clube do Sul do estado divulgou uma nota oficial e repudiou o ato. Dentro de campo, as equipes empataram em 1 a 1.

