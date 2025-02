Brusque domina e vence o Trem para passar à segunda fase da Copa do Brasil

O Brusque venceu o Trem por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 19, no Zerão, em Macapá, pela primeira fase da Copa do Brasil. Rodrigo Pollero abriu o placar no primeiro tempo e Diego Mathias liquidou a fatura nos acréscimos da segunda etapa, após diversas boas oportunidades brusquenses. A partida teve restrição de público por conta das más condições do estádio.

Na segunda fase, o time brusquense enfrenta o vencedor de Olaria-RJ x ABC. A partida começa às 21h30 desta quinta-feira, 20, no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).

É a quinta vez que o Brusque passa da primeira fase da Copa do Brasil, em 10 participações. Também avançou em 2017, 2020, 2023 e 2024.

Impraticável

Era impossível que o jogo fosse bonito no Zerão. O gramado era tenebroso, com muitas falhas e a bola mais quicava que rolava. O Augusto Bauer em seus piores momentos dos últimos anos não era tão ruim e os campeonatos amadores de Brusque, Guabiruba e Botuverá têm gramados perfeitos perto do palco de Trem x Brusque.

A solução que as duas equipes tentava era o passe longo e, quando não fosse possível, era a base do chutão mesmo. O Trem buscava surpreender o quadricolor com velocidade nas costas da defesa, mas não conseguia muito mais que cruzamentos repelidos por Matheus Nogueira e os defensores do Brusque.

Aos 11 minutos, Silvio conseguiu receber atrás da zaga e deu um toque de cabeça, tirando de Matheus Nogueira. Contudo, a bola não foi com força, não saiu do gol e a defesa quadricolor recuperou.

Brusque ataca

O quadricolor teve uma primeira chance aos três minutos. Após jogada com Serrato pela esquerda, Biel chutou de dentro da área, cruzado. A bola passou à direita de Victor Lube.

A equipe não conseguia fazer os cruzamentos chegarem com perigo e, embora controlasse o jogo, não ameaçava muito. Aos 36 minutos, Pira arrancou pelo meio e encontrou Pollero, que chutou cruzado, de primeira. a bola passou à direita de Victor Lube.

Placar aberto

Aos 40 minutos, o goleiro do Trem cobrou muito mal o tiro de meta, e a bola chegou a Paulinho Moccelin. O atacante arrancou em velocidade, com a zaga do Trem em contrapé, e fez o passe a Pollero. O camisa 9 se livrou da marcação dupla e finalizou bem. Foi o primeiro gol do uruguaio no ano, o terceiro desde que chegou ao Brusque.

O segundo gol quase saiu aos 42. Éverton Alemão cruzou com precisão. Guilherme Pira, livre, de frente para o gol, acabou cabeceando por cima.

Blitz brusquense

O Brusque começou o segundo tempo com tudo. Aos cinco minutos, em jogada ensaiada: Diego Mathias lançou Pira, que cruzou. Mateus Pivô cabeceou, mas Victor Lube defendeu com tranquilidade, sem rebote.

Pollero perdeu excelente chance aos nove, em jogada bizarra. O defensor do Trem, dentro de sua área, chutou em cima de Diego Mathias. A bola quase encobriu Victor Lube e bateu no travessão. Com o goleiro caído, Pollero soltou o voleio, mas Gabriel Recife apareceu para bloquear.

Aos 12, Pira recebeu com liberdade na área, dominou e chutou colocado. Victor Lube fez ótima defesa. Aos 14, o goleiro defendeu chute de Robinho, em outro momento de pressão do Brusque sobre os donos da casa. Aos 16, Diego Mathias chutou colocado de dentro da área e a bola passou por cima.

Sob controle

O jogo começava a ficar um ataque contra defesa. O Trem ainda chegou a finalizar com Dudu, aos 21. O chute de fora da área saiu fraco, a bola quicou até a defesa sem rebote de Matheus Nogueira.

Victor Lube evitou o segundo gol do Brusque também aos 27. Em boa jogada pela esquerda com Pira, Diego Mathias finalizou na entrada da pequena área. O goleiro fez excelente defesa à queima-roupa. Aos 31 Mateus Pivô chegou cabeceando bem após cruzamento pela esquerda e quase encobriu o goleiro.

Trem descarrilha de vez

A fatura foi liquidada aos 46, pouco depois de o Trem esboçar uma pressão. Com a defesa amapaense já desarrumada, Robson Luiz fez o passe para Diego Mathias, que finalizou com tranquilidade, no canto direito de Victor Lube: 2 a 0.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Hercílio Luz às 16h30 deste sábado, 22, pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. O Trem recebe a Portuguesa-AP em 8 de março, sábado, às 16h, no Zerão, pela primeira rodada do Amapaense.

Trem 0x2 Brusque

Copa do Brasil

Primeira fase

Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025

Zerão, Macapá

Jogo com restrição de público

Trem: Victor Lube; Adriano Maldinni (Rafael Negreiro), Gabriel Recife, Rubran, Douglas (Wendel); Tácio, Dudu (João Gomes); Silvio (Wanderson Gotinha), Fabinho, Mauro Ajuruteua (Pedro Foguete); Aleilson.

Técnico: Sandro Macapá

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato (Gabriel Honório); Paulinho Moccelin (Diego Mathias), Biel (Robinho), Guilherme Pira (Carlos Biro); Pollero (Robson Luiz).

Técnico: Filipe Gouveia

Gol: Pollero, Diego Mathias

Cartão amarelo: Gabriel Recife, Sandro Macapá, Aleilson; Serrato, Jhanpol Torres.

Trio de arbitragem (RO): Jonathan Antero Silva, auxiliado por Joverton Wesley de Souza Lima e Renato Aparecido dos Reis Oliveira.

Quarto árbitro: Edielson da Silva Azevedo (AP)

