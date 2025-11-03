Brusque é a cidade mais segura do Brasil? Ranking deixa de fora municípios pequenos e considera apenas assassinatos

A pesquisa que coloca Brusque como a cidade mais segura do Brasil, divulgada em 31 de outubro, não leva em consideração outros crimes violentos além de assassinatos. Além disso, cidades pequenas ficaram de fora das estatísticas.

O levantamento Anuário 2025 Cidades Mais Seguras do Brasil foi elaborado pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário.

De acordo com a metodologia do estudo, a pesquisa é fundamentada em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

O principal indicador é a quantidade de assassinatos a cada 100 mil habitantes. “Esse indicador é amplamente reconhecido como uma medida sólida e universal de segurança pública”, consta na metodologia.

O próprio estudo reconhece que a taxa de assassinatos não representa todos os aspectos de segurança. Porém, justifica que a análise não leva em conta outros crimes por não haver uma base nacional que torne possível uma comparação entre cidades.

“Outros fatores, como crimes patrimoniais, violência interpessoal e percepção de risco, também são determinantes para a qualidade de vida, mas não são objeto deste estudo justamente por não haver, até o momento, uma base nacional com cobertura completa e metodologia uniforme que permita comparação direta entre municípios”.

Apenas 14 cidades de SC integram ranking

Cidades com menos de 100 mil habitantes não foram incluídas na pesquisa por falta de confiabilidade estatística, conforme justifica o estudo. Sendo assim, um número significativo de cidades brasileiras não foram consideradas, o que limita a quantidade de municípios incluídos nos rankings.

Em Alagoas, por exemplo, a cidade mais segura do estado é Arapiraca, com 47,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes (Brusque possui 1,4). A boa posição na estatística estadual é possível porque apenas duas cidades alagoanas possuem mais de 100 mil habitantes.

Outro exemplo é com o ranking estadual do Ceará. Maranguape é considerada a nona cidade cearense mais segura, com 90,3 homicídios a cada 100 mil habitantes. Novamente, isso acontece porque apenas nove cidades do CE têm número de habitantes suficientes para entrar no ranking.

Em Santa Catarina, 14 cidades possuem mais de 100 habitantes. O estado tem, ao todo, 295 municípios. A metodologia deixa de fora, então, 281 cidades. Entre elas, Guabiruba e Botuverá, que estão longe do número mínimo de habitantes para ingressar ao ranking.

Ranking da MySide de cidades seguras

1º Brusque – 1,4 assassinatos a cada 100 mil habitantes

2º Jaraguá do Sul – 2,2

3º Tubarão – 2,8

4º Santana de Parnaíba (SP) – 2,9

5º Birigui (SP) – 3,6

6º Atibaia (SP) – 4

7º Ituiutaba (MG) – 4,2

8º Valinhos (SP) – 4,6

9º Salto (SP) – 4,7

10º Bragança Paulista (SP) – 4,7

Polícia Civil celebra o ranking

De acordo com o delegado regional da Polícia Civil, Fernando de Faveri, a notícia foi recebida com grande satisfação.

Ele destacou que o estudo utiliza uma metodologia internacionalmente reconhecida, baseada na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, considerado o indicador mais padronizado, auditável e comparável em segurança pública.

“Destaca-se que o recorte considera apenas municípios com mais de 100 mil habitantes, para evitar distorções estatísticas. A inclusão de cidades muito pequenas, com três ou quatro mil moradores, poderia fazer com que um único evento alterasse de forma artificial e desproporcional os índices, comprometendo a confiabilidade da análise”.

Segundo o delegado, o resultado é reflexo do trabalho técnico e contínuo da Polícia Civil e das demais forças de segurança de Brusque, com ações integradas, gestão baseada em dados, investimentos em prevenção e investigação qualificada, além do apoio da comunidade e das instituições municipais e estaduais.

“Brusque também apresenta desempenho positivo em outros indicadores criminais, reforçando o compromisso permanente da Polícia Civil com a proteção da população, a eficiência institucional e a promoção de uma cidade cada vez mais segura”.

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

