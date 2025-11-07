Mas não espalha! – voz do candidato que deu uma “carrada” de brita para o seu eleitor. Como diz um amigo meu “Essa é a realidade!”, mas é melhor não alardear muito isso por aí não. Nossa cidade realmente é segura e isso se deve ao trabalho das nossas polícias, que são muito competentes e às iniciativas empresariais em torno da vigilância através das várias câmeras de monitoramento espalhadas por grande parte do município.

Mesmo assim a cidade sempre precisa de mais policiais, mais estrutura para eles trabalharem e também muito mais câmeras. A gente sabe que o critério utilizado para esse “prêmio” é meio complicado porque trata somente de homicídios, o que não é comum por aqui porque a população não é, e nem nunca foi violenta, mas mesmo assim temos que comemorar e torcer para melhorar cada vez mais. Só não podemos baixar a guarda…

Palavras desse mundo atual chato ou palavras chatas desse mundo atual?

• ancestralidade

• unicidade

• empatia

• ressignificar

• resiliência

• narrativa

• polarização

• lugar de fala

• empoderamento

• misoginia

Se alguém pronunciar alguma dessas palavras ao seu lado, saia correndo que é bucha!

Nomes de Brusque

Segundo levantamento do CENSO do IBGE de 2022 os nomes mais comuns em Brusque são João, Maria e o sobrenome mais comum é Silva. Nada de novo, pensei que iria aparecer algo diferente. Mas será que daqui uns 50 anos os nomes mais comuns não vão ser Enzo e Valentina? Sei não…

Da Série Novas Profissões Brasileiras do Futuro

Especialista em segurança pública que nunca deu um tiro na vida

Dinheiro sobrando

O ministro do STF André Mendonça determinou o sequestro de 389 milhões de reais do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas (Sindnapi), que tem como seu vice-presidente José Ferreira da Silva (“Frei” Chico), que vem a ser irmão do presidente coisa. Me explica como um sindicato tinha TREZENTOS E OITENTA E NOVE MILHÕES DE REAIS sobrando no caixa! E agora me diz quantas empresas no Brasil têm isso em caixa? Ou em patrimônio? Quantas? Está tudo errado mesmo!

Vini Jr

Sempre gostei do Vini Jr, um prodígio do futebol, tanto que hoje ele é o melhor jogador do mundo eleito pela FIFA, queiram ou não! Mas de uns tempos pra cá, com todas essas polêmicas que o envolvem toda semana, comecei a ficar com um pé atrás. E agora mesmo que ele resolveu aparecer ainda mais na mídia, juntando as suas escovas de dente com a tal da Virgínia, deu pra ver que ele está se perdendo no personagem, talvez até por ser mal assessorado na condução da sua imagem. É claro que está bilionário e assim vai ser para todo o sempre, mas na vida nem tudo é dinheiro e acredito que, infelizmente, ele está seguindo aquele caminho sem volta padrão Neymar que todos nós sabemos onde vai acabar. Pena, esperava muito mais dele!

Disciplina

Essa semana apareceu pra mim um vídeo de alunos de uma escola cívico-militar em Jaraguá do Sul, realizando a limpeza das salas de aula e dos banheiros da escola, como parte da rotina escolar. Achei muito legal, mas pensei que isso só acontecia no Japão, ensinar disciplina para as nossas crianças! E uma coisa é certa: pelo menos dessa escola não deve sair nenhum pichador e isso já é muito bom! Mas pasmem vocês que teve gente criticando essa tarefa e algumas outras pessoas até dizendo que tirariam seus filhos da escola onde eles estudam, se lá eles tivessem que fazer essas atividades. Outros comentários também diziam que se você paga a mensalidade é para ter funcionários na escola para fazer esse serviço. É por essas e outras mentalidades que continuamos nesse loop infinito que não chegamos em lugar algum, igual o Mister Bean andando de carro na rótula sem conseguir sair dela!

Pra que?

O bafafá político no estado é, sem dúvida nenhuma, a candidatura do Carlos Bolsonaro a senador por aqui e com enormes chances de se eleger. Olha, se eu morasse no RJ provavelmente votaria nele, mas aqui no nosso estado temos nomes bem mais aptos para ocupar esse espaço importante, que já é pequeno para tudo que Santa Catarina almeja, precisa e merece receber de volta do governo federal para continuar sendo esse estado pujante e de excelência. Mas uma coisa é certa: ainda tem muita água pra rolar por debaixo da ponte Hercílio Luz, ô se tem!

Dúvida

Falando em água, o que tem mais no Rio Itajaí Mirim?

a) Água

b) Peixes

c) Espuma branca

Olha, difícil saber…

Glória Zen 50 anos de jornal

Essa semana a nossa querida Glória Zen, aqui do O Município, completou 50 anos de empresa! Uma alegria para todos que já trabalharam ou ainda trabalham com ela, uma pessoa que é a cara do jornal e que se mistura muito com toda essa história. Foram várias e merecidas homenagens que ela recebeu e continua recebendo essa semana! Glória à Glória e parabéns por tanta dedicação e comprometimento com o jornal durante todos esses anos! Fica aqui o abraço fraterno e o agradecimento do Papo de Bar!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Murilo Caetano e Dona Roselis Caetano, Marcelo Ramos Reis, Phelipe Piacentini Rovaris, Duda Fischer, Murilo Cesar Santos, Édio Sewald, Fabio Zanon, Tarcísio Falk, Gerson Fischer, Wendel Laurentino, Aldo Maes dos Anjos, Rodrigo Vechi, Ian Debrassi e pro meu primo Ricardo Knihs Lauritzen. Já o “Puxando o Saco Filha Pai Te Ama” vai pro amor da minha vida, que é a minha filha Martina, que na próxima quarta-feira comemora 15 anos de vida! Sempre agradecendo a Deus pela oportunidade de tê-la ao nosso lado e agradecer também a todas as pessoas que a cercam sempre com muito amor e carinho todos os dias desde o dia em que ela nasceu! Bom final de semana a todos e até sexta-feira que vem, se Deus quiser!

Sabedoria Butecular

“Chato: indivíduo que tem mais interesse em nós do que temos nele”

Millôr Fernandes