Brusque é a primeira cidade do Brasil a integrar rede europeia de inovação

Brusque passou a integrar a “European Network of Research and Innovation Centres and Hubs”, (ENRICH), ou, na tradução livre, Rede Europeia de Centros de Pesquisa e Inovação, tornando-se a primeira administração municipal do Brasil a fazer parte da rede, que conecta centros e hubs de inovação da Europa, América Latina e Caribe.

A iniciativa foi articulada em conjunto com o ecossistema de inovação local, por meio do Conselho Municipal de Inovação.

O ingresso na rede tem como objetivo ampliar o acesso do município e de seus parceiros a programas de formação, mentorias, eventos e oportunidades de investimento internacionais.

A ENRICH promove a aproximação entre pequenas e médias empresas europeias e latino-americanas, criando conexões estratégicas entre universidades, startups e fundos de investimento voltados à inovação e à sustentabilidade.

“É uma rede que faz um “match” entre redes europeias para pequenas e médias empresas e as redes brasileiras da América Latina para pequenas e médias empresas”, detalhou o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento.

“É uma rede que promove eventos que tratam de inovação, que abordam esse tema, principalmente na Europa. Brusque, como membro dessa rede, vai poder usufruir dos benefícios do conhecimento, de mentorias, de formações, dos eventos, mas principalmente desse “matchmaking”, que é a conexão entre necessidades europeias e soluções brasileiras”, completou José Henrique.

Com a adesão, os membros do Conselho Municipal de Inovação terão acesso direto à plataforma, possibilitando que empresas e instituições de ensino de Brusque apresentem soluções tecnológicas a demandas de pesquisa e desenvolvimento de países europeus.

A formalização da parceria contou com a presença do prefeito de Brusque, André Vechi, do presidente da ENRICH, Jan Eichbaum, ex-cônsul de Luxemburgo e atual responsável pela área de inovação e atração de investimentos da União Europeia, e do presidente do Conselho Municipal de Inovação, Pierre Grot, além do secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento.

Segundo a administração municipal, a participação de Brusque na rede representa um grande avanço para o fortalecimento do ecossistema local de inovação, ampliando as possibilidades de captação de recursos e parcerias internacionais.

