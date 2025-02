Brusque é absolvido de acusação de que teve torcida em jogo de portões fechados

O Brusque foi absolvido da acusação de que teria descumprido a punição de portões fechados no empate em 0 a 0 com o Avaí, em 18 de janeiro, no Augusto Bauer. A decisão da Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJD-SC), nesta terça-feira, 4, foi unânime. Contudo, o gerente de comunicação e marketing do quadricolor, Thiago Osório, foi multado em R$ 1 mil.

O Avaí havia comunicado a Procuradoria de Justiça Desportiva do TJD-SC, que registrou a denúncia. A partida tinha a presença de dirigentes e funcionários das duas equipes. Um deles, Thiago Osório, fez provocações ao Alef Manga referentes a esquemas de apostas, prática que fez o atacante do Avaí ser suspenso por 360 dias entre 2023 e 2024. As falas foram um dos motivos para que a procuradoria denunciasse o Brusque por ter supostamente ignorado a punição de portões fechados.

Contudo, a punição foi cumprida na partida contra o Avaí. O dirigente Thiago Osório constava numa lista de 15 nomes do Brusque, que tinham permissão para acompanhar a partida no estádio. A comissão disciplinar, composta por três auditores, absolveu o Brusque.

Thiago Osório, pelas falas contra Alef Manga, foi suspenso por 30 dias e multado em R$ 1 mil. Os auditores Guilherme Augusto Peregrino Ferreira e Sandra Spautz Granemann votaram por esta punição, enquanto o presidente da comissão, Algo Abrahão Massih Júnior, votou por 20 dias de suspensão e R$ 350 de multa.

