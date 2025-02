Brusque enfrentou uma tarde de transtornos nesta quinta-feira, 13, devido a intensas rajadas de vento que atingiram a cidade, causando diversos transtornos e exigindo uma rápida resposta da Defesa Civil.

As equipes foram acionadas para atender múltiplas ocorrências, incluindo destelhamentos, quedas de árvores e danos estruturais.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, três equipes estão mobilizadas nas ruas para avaliar os impactos e prestar assistência.

Entre os incidentes registrados, destacam-se destelhamentos em duas escolas, além da queda de árvores na avenida Arno Carlos Gracher e na Travessa Lagoa Dourada.

O Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, conhecido como pavilhão da Fenarreco, também sofreu avarias, com parte de sua cobertura arrancada pela força do vento.

Rajada de 93 km/h em Brusque

A rajada mais intensa foi medida às 15h29, no topo do edifício Monte Castello, localizado no Centro da cidade, onde o vento atingiu a impressionante marca de 93,7 km/h.

Embora o registro tenha sido feito em um ponto elevado, os impactos puderam ser observados em várias áreas mais baixas, refletindo a severidade do fenômeno meteorológico.

Calor extremo em Brusque

O cenário adverso foi potencializado pelas altas temperaturas, que marcaram a tarde.

Os termômetros superaram os 35°C em Brusque, enquanto a sensação térmica chegou a 46°C em alguns locais monitorados.

Esse calor excessivo favoreceu a formação de núcleos de tempestade, intensificando as rajadas de vento e agravando os transtornos na cidade.

Números do calor

A seguir, apresentamos um levantamento detalhado das temperaturas máximas registradas, destacando em vermelho os valores aferidos pelos termômetros convencionais e, em azul, os índices de sensação térmica; confira.

Chuva forte em Brusque

Após o vendaval que causou estragos em diversos pontos da cidade, Brusque encerrou a tarde sob chuva intensa, com registros de alagamentos em algumas áreas.

O tempo severo agravou ainda mais os transtornos, exigindo atenção redobrada por parte da população e das equipes de emergência.

Para ilustrar a dimensão dos impactos, selecionamos uma galeria de imagens que retrata os momentos mais marcantes desta fatídica tarde.

Veja a seguir os registros que evidenciam os danos causados pela força do vento e a mudança brusca no tempo.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

