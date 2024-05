Brusque é atropelado pelo Sport e perde mais uma na Série B

O Brusque perdeu por 4 a 1 para o Sport neste sábado, 11, na Arena Pernambuco, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida quase toda controlada pelos donos da casa, os gols foram marcados por Gustavo Coutinho, Titi Ortiz e Chrystian Barletta (duas vezes), enquanto Keké descontou, minutos antes de ser expulso. O quadricolor sofreu a terceira derrota consecutiva na competição.

Somando a Copa do Brasil, o Brusque tem quatro derrotas consecutivas, encerrando, diante do Sport, o jejum de gols. Pode entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada, se o Avaí vencer o Coritiba na Ressacada e se o Paysandu vencer o Mirassol fora de casa.

O Sport não sofre gols na Série B há três partidas e segue com 100% de aproveitamento.

Só Sport

O primeiro tempo foi todo dos anfitriões. Só deu Sport, que pressionou o Brusque, e rondava a área a quase todo instante. Houve algumas tentativas de média e longa distância que não foram em direção ao gol, mas muitas finalizações levaram perigo a Matheus Nogueira.

Do outro lado, o Brusque escapava raramente no contra-ataque. O goleiro Caíque França, do Sport, foi mero espectador do jogo. Quando o quadricolor teve oportunidade de finalizar bem, aos oito minutos, Dionísio furou o chute.

Ataques ao Marreco

Aos cinco minutos, Fabrício Domínguez cortou para o meio e mandou a bomba de fora da área. Matheus Nogueira fez boa defesa para escanteio.

O Sport seguiu na pressão e, aos 23, passe de Lucas Lima chegou a Romarinho. O atacante dominou, finalizou, mas Matheus Nogueira saiu muito bem do gol para defender.

Aos 33, Pedro Lima fez bela jogada individual, deixando Marcelo na saudade. Ele invadiu a área e, sem ângulo, tentou o chute, mas mandou do lado de fora da rede.

Uma grande chance para o Sport foi criada aos 37. Alan Ruíz faz belo passe para Pedro Lima. Dentro da área, o lateral dominou e cruzou rasteiro. Gustavo Coutinho não alcançou por pouco e a bola saiu pela linha de fundo.

Gol do Leão

Aos 40 minutos, o lateral-esquerdo Felipinho recebeu na quina da grande área e foi calçado por Ianson dentro dela. O pênalti foi cobrado por Gustavo Coutinho, que deslocou Matheus Nogueira com categoria e correu para o abraço.

A resposta do Brusque foi tímida. Aos 45, Dionísio cobrou falta de longe e a bola passou perto, por cima do gol, mas sem tanto perigo.

No último lance relevante anterior ao intervalo, Romarinho recebeu em contragolpe, limpou e bateu rasteiro, já dentro da área. A bola passou à direita de Matheus Nogueira.

Brusque acorda (por 10 minutos)

O Brusque começou buscando o segundo tempo buscando o ataque de forma mais direta. Ainda no primeiro minuto, Marcelo cruzou, Olávio escorou de cabeça, Osman chutou e a bola desviou na zaga antes de ficar fácil para Caique França segurá-la.

Diego Tavares protagonizou dois bons lances. Aos três, chutou de fora e Caique França fez a defesa. Aos sete, arrancou em velocidade, deixou Luciano Castan para trás e chutou cruzado, rasteiro. O goleiro defendeu e a zaga mandou a bola viva na área para escanteio.

Aos 10, Diego Tavares serviu Olávio em profundidade! O camisa 9 avançou, chutou cruzado e Caique França fez sensacional defesa para manter o placar.

Matando o jogo

No momento em que o Brusque começava a gostar do jogo e a ensaiar o gol de empate, o Sport matou o quadricolor. O Sport chegou tabelando no meio da defesa. Gustavo Coutinho tentou emendar um voleio, mas errou o chute. Ainda assim, serviu com um passe para Titi Ortiz, que finalizou com categoria para o fundo do gol. O argentino havia acabado de entrar na partida.

Aos 28, Titi Ortiz cobrou escanteio, Matheus Nogueira saiu muito mal do gol e Barletta subiu nas costas de Ronei para cabecear para o gol aberto e fazer o terceiro do Sport.

Gol de honra

Aos 34, Guilherme Queiróz desarmou Felipe na intermediária, soltou a bomba dali mesmo e Caique França fez grande defesa para escanteio. Jhemerson cobrou muito bem e a bola chegou em Keké. O atacante subiu e cabeceou para o fundo das redes, marcando o gol em sua estreia.

Virou passeio

O Sport fez boa troca de passes aos 41 e anotou o quarto. Rosales cruzou rasteiro e Chrystian Barletta finalizou de dentro da pequena área para as redes: 4 a 1.

Aos 45, Keké ainda cometeu falta desproporcional sobre Felipinho e foi expulso com o cartão vermelho direto. Era o último suspiro de um jogo tenebroso do quadricolor.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Operário-PR às 19h desta quarta-feira, 15, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. No mesmo dia e horário, o Sport visita o Ituano no Novelli Júnior.

Sport x Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

4ª rodada

Sábado, 11 de maio de 2024

Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

Público: 25.705

Renda: R$ 429.755

Sport: Caíque França; Pedro Lima (Rosales), Rafael Thyere, Luciano Castán, Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez; Alan Ruíz (Títi Ortiz), Lucas Lima (Chrystian Barletta); Romarinho (Vini Faria) e Gustavo Coutinho.

Técnico: Mariano Soso

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ronei), Ianson, Salustiano, Marcelo; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio (Paulinho Moccelin); Diego Tavares, Osman (Guilherme Queiróz); Olávio (Keké).

Técnico: Luizinho Lopes

Gols: Gustavo Coutinho, Titi Ortiz, Barletta (2); Keké

Cartões amarelos: Pedro Lima, Titi Ortiz; Rodolfo Potiguar, Ronei.

Cartão vermelho: Keké

Trio de arbitragem (SP): João Vitor Gobi, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Quarto árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

VAR: José Claudio Rocha Filho

