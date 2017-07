Brusque e Blumenau fazem a decisão da Copa SC de Basquete Adulto nesta sexta-feira

O clássico entre Brusque e Blumenau mais uma vez vai decidir uma competição estadual. A partir das 20h30 desta -feira, 21, as equipes se enfrentam no ginásio Ipiranga, em Blumenau, em busca do título da Copa Santa Catarina.

A vaga na decisão foi conquistada pelos times após duas vitórias no quadrangular final, diante Joinville e Joaçaba, equipes que fazem o duelo prévio, às 19h desta . No último jogo da AD Brusque /FME/Aradefe/Unifebe, disputado nesta -feira (20), a equipe venceu a Ablujhe/Unoesc/Specht, de Joaçaba, por 75 a 71. Já os blumenauenses não tiveram dificuldades para vencer a AABJ/Sesporte/Ciser/Embraco/Selbetti/Millium, de Joinville, por 105 a 70. Veja como foram todos os resultados da competição até o momento: -feira, 19

19h – AABJ/Sesporte/Ciser/Embraco/Selbetti/Millium 60×70 AD Brusque/FME/Aradefe/Unifebe 20h30 – Apab Blumenau 80×64 Ablujhe/Unoesc/Specht -feira, 20

19h – Ablujhe/Unoesc/Specht 71×75 AD Brusque/FME/Aradefe/Unifebe 20h30 – AABJ/Sesporte/Ciser/Embraco/Selbetti/Millium 70×105 Apab Blumenau -feira, 21

19h – Ablujhe/Unoesc/Specht x AABJ/Sesporte/Ciser/Embraco/Selbetti/Millium 20h30 – Apab Blumenau x AD Brusque/FME/Aradefe/Unifebe