Brusque e Carlos Renaux jogam no mesmo horário na semana que vem; veja programação das próximas rodadas

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) detalhou a tabela da terceira e da quarta rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Brusque e Carlos Renaux jogam no mesmo horário na próxima quarta-feira, 15.

Na quarta-feira, pela terceira rodada, os dois rivais de Brusque encaram os dois rivais da capital. O Quadricolor joga em casa, na Arena Simon, diante do Figueirense, enquanto o Carlos Renaux encara o atual campeão Avaí, no estádio da Ressacada. As partidas iniciam às 21h30.

Já na quarta rodada, as duas equipes jogam no sábado, 17, com horários que se cruzam. O Carlos Renaux recebe o Camboriú na Arena Simon, às 18h, enquanto o Brusque joga em Itajaí diante do Barra, às 19h30.

