Brusque é eleita cidade mais segura do Brasil, segundo pesquisa

Brusque ocupou o posto de Jaraguá do Sul e se tornou a cidade mais segura do Brasil, de acordo com a pesquisa do My Side Guia Imóveis. O levantamento utiliza dados do IBGE e do Ministério da Saúde de 2024.

A pesquisa analisou os índices de assassinatos a cada 100 mil habitantes. Brusque aparece com um índice de 1,4. No ano passado, a cidade ficou na 13º posição no ranking nacional com um índice de 4,0. O ranking considera apenas municípios brasileiros com 100 mil habitantes ou mais.

Em segundo lugar está Jaraguá do Sul com um indicador de 2,2 assassinatos para cada 100 mil habitantes. No último levantamento, entre as cidades do estado de Santa Catarina, Jaraguá aparecia na frente de todos os outros municípios catarinenses. Em terceiro lugar na lista geral aparece Tubarão, localizada no Sul do estado, com indicador de 2,8.

A pesquisa também mostra quais regiões são as mais seguras. Entre os estados, Santa Catarina lidera o ranking, assim como o Sul.

O município de Blumenau também aparece em primeiro lugar como um dos mais seguros (índice de 5,0), mas apenas quando se analisam cidades com população entre 200 mil e 500 mil habitantes. Ela é seguida por Indaiatuba/SP (5,7) e Araraquara/SP (6,0). Em quarto lugar aparece Palhoça com índice de 6,3 assassinatos para cada 100 mil habitantes.

Filtrando apenas para cidades de Santa Catarina, a lista de municípios mais seguros fica assim:

