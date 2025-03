Brusque é goleado em jogo-treino contra o Athletico

O Brusque perdeu um jogo-treino para o Athletico por 4 a 0 na manhã deste sábado, 29, no CT do Caju, em Curitiba. O confronto teve três tempos de 40 minutos.

No primeiro tempo da atividade, Luiz Fernando abriu o placar, de cabeça, após cobrança de falta. O segundo gol foi um gol contra do Brusque.

Tevis marcou o terceiro gol. Recebeu após arracada de Walace pela esquerda, cortou Henrique Zen e finalizou de frente com o goleiro André Luiz. Walace pôs números finais à partida, recebendo cruzamento e se antecipando a Contreras no cabeceio.

O principal goleiro do quadricolor ao longo da atividade foi André Luiz. Matheus Nogueira é um dos jogadores que não entraram em acordo com a SAF. Ele tem participado dos treinamentos, mas não dos jogos-treinos.

O Brusque estreia no Brasileiro Série C contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, no segundo fim de semana de abril. Data e horário ainda serão confirmados pela CBF.

Sub-20

Na sexta-feira, 28, o Brusque estreou na Série B do Brasileiro Sub-20 e perdeu por 3 a 2 para o Operário-PR, fora de casa. Os gols brusquenses foram marcados por Cauã e João Vithor, jogador que integra o time profissional.

O quadricolor volta a campo na quarta-feira, 2, às 15h30, contra a Ponte Preta. A partida será realizada no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, devido à interdição do estádio Augusto Bauer.

