Após dois dias marcados por um frio úmido persistente — com garoa constante e temperaturas que raramente ultrapassaram os 15°C —, este sábado, 26, amanheceu sob um novo cenário climático, tanto em Brusque como em Guabiruba.

O céu, antes tingido de tons cinza, cedeu espaço ao azul e permitiu que os primeiros raios de sol despontassem sobre a região no decorrer da manhã.

A resposta das ruas veio de imediato: praças cheias, clubes movimentados e sorrisos que pareciam ter esperado por esse momento.

A movimentação em Brusque

Em Brusque, o brilho solar rompeu o marasmo cinzento e levou famílias inteiras às ruas.

Crianças corriam pelos parques, enquanto grupos de amigos se reuniam em áreas abertas, celebrando o dia mais aquecido que trouxe alívio após a sequência de dias frios e chuvosos.

As temperaturas, pois, impulsionadas pela presença do sol, ultrapassaram novamente os 23°C durante a tarde — uma marca que não era alcançada desde o meio da semana.

Festa de rua em Guabiruba

Já em Guabiruba, o sol então contribuiu para o brilho de outro evento especial.

A praça Theodoro Debatin, localizada no coração do município, foi palco da 19ª Stadtplatzfest — uma tradicional festa de rua de inspiração germânica — que reuniu moradores de todas as idades em um animado encontro ao ar livre.

O clima agradável contribuiu decisivamente para o êxito da celebração.

Além disso, o evento contou com a presença do prefeito Valmir Zirke, do vice-prefeito Cledson Roberto Kormann, das rainhas da festa e de um público expressivo, que ocupou intensamente o espaço ao lado da prefeitura.

Com o tempo favorável, a confraternização se estendeu pela tarde, criando um cenário de integração e alegria.

Sol em Brusque e Guabiruba

A diferença entre o cenário dos últimos dias e o deste sábado ficou marcada não apenas pelo clima, mas também pela atmosfera que tomou conta dessas duas cidades.

Se antes os guarda-chuvas eram presença obrigatória, agora os óculos escuros e o som das conversas nas ruas reassumem seu lugar.

Brusque e Guabiruba em fotos

Cenas da 19ª Stadtplatzfest em Guabiruba >>

*O sábado em Brusque >>

