Brusque e Ituano empatam na estreia do Brasileiro Série C

O Brusque empatou em 0 a 0 com o Ituano na tarde deste sábado, 12, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em uma partida que foi, no geral, bastante morna, Matheus Nogueira fez grandes defesas e o quadricolor teve boas chances de vitória na reta final.

No time brusquense, estreou não apenas o novo uniforme 1, mas também quatro jogadores: Jean Mangabeira, Alex Paulino, Thomaz e Álvaro.

Equilíbrio morno

A partida começou em ritmo lento e o primeiro tempo esteve longe de encher os olhos. Ainda assim, as duas equipes tiveram chances de abrir o placar, em uma disputa bastante equilibrada.

O Brusque esteve um pouco mais presente no ataque, ganhando mais duelos no meio-campo e trocando mais passes perto da área. Aos nove minutos, com jogada ensaiada em escanteio, Diego Mathias teve um chute mascado bloqueado pela defesa do Galo de Itu.

Poucas finalizações

O Ituano teve uma primeira grande chance aos 17. Após a equipe conseguir recuperar a bola no meio-campo, Thiago Moraes passou para Gustavo Silva, que soltou a bomba. Matheus Nogueira voou para fazer a defesa.

Aos 29 minutos, Guilherme Pira fez o goleiro Saulo trabalhar pela primeira vez. Juntou uma sobra na intermediária e chutou bem. O camisa 1 precisou se virar como pôde para fazer a defesa para o lado.

Lá e cá

Outra oportunidade do Ituano foi aos 45. Luiz Gustavo pegou uma sobra na entrada da área e virou com um bonito chute. Matheus Nogueira apareceu outra vez para fazer excelente defesa.

Aos 47, Guilherme Pira respondeu. Após jogada individual, chutou de perna esquerda, de dentro da área. Saulo fez boa defesa para escanteio.

Nogueira salva

O segundo tempo começou tão travado quanto o primeiro, mas agora quem se sobressaía um pouco mais era o Ituano. Aos 17 minutos, a defesa do Brusque cochilou. Osman recebeu da linha da grande área ee tentou o chute colocado. Matheus Nogueira salvou o Brusque mais uma vez. Na sequência, após sobra de cruzamento, Dal Pian bateu cruzado e a bola rasteira passou muito perto do gol.

No lado brusquense, as coisas começaram a se reequilibrar com as entrada de Robinho, Alex Paulino e Paulinho Moccelin. Ainda assim, não conseguia finalizações claras. Álvaro não pegou em cheio um cabeceio aos 28 minutos e Diego Mathias, em contra-ataque, teve chute bloqueado aos 30, na entrada da área.

Minutos finais

O quadricolor cresceu bem a partir dos 35 minutos, ocupando mais o campo adversário. Aos 41, A equipe ganhou boa jogada na linha de fundo, mas antes que a bola chegasse a Paulinho Moccelin, na entrada da pequena área, a defesa cortou para escanteio.

No minuto seguinte, em sobra do escanteio, Ítalo cruzou bem, na segunda trave. Mateus Pivô subiu bonito e cabeceou firme, mas a bola passou com perigo, por cima. Aos 46, Robinho cruzou do lado direito, Álvaro cabeceou e a bola passou muito perto, no pé da trave, à direita de Saulo.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Guarani no domingo, 20, às 16h. Até o fechamento desta matéria, a partida segue marcada no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Ituano visita o Anápolis no estádio Jonas Duarte, com apito inicial às 16h de sábado, 19.

Ituano 0x0 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série C

Primeira rodada

Sábado, 12 de abril de 2025

Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)

Ituano: Saulo; Thassio, Luiz Gustavo, Matheus Mancini, Dal Pian; Thiago Mendes (Grigor), Ramon (Kaio Mendes); Gustavo Silva (Léo Passos), Bruno Silva, Osman (Zé Carlos); Vinícius Popó (Gabriel Razera).

Técnico: Mazola Júnior

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel (Alex Paulino); Diego Mathias (Ítalo), Thomaz (Paulinho Moccelin), Guilherme Pira (Robinho); João Veras (Álvaro).

Técnico: Filipe Gouveia

Cartão amarelo: Diego Mathias, Alex Paulino, Mateus Pivô, Filipe Gouveia.

Trio de arbitragem (RO): Angleison Marcos Vieira Monteiro, auxiliado por Adenílson de Souza Barros e Joverton Wesley de Souza Lima.

Quarto árbitro: Gabriel Furlan (SP)

