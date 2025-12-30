Brusque e JEC realizam jogo-treino na Arena Joinville

Na manhã desta terça-feira, 30, o Brusque realizou um jogo-treino diante do JEC, na Arena Joinville, dando sequência à preparação para a temporada 2026. “Conforme acordo entre as diretorias, o resultado da atividade não será divulgado”, diz o Brusque.

O confronto teve como objetivo principal a observação do elenco e ajustes técnicos dentro da pré-temporada. De acordo com o repórter Dudu Silva, da rádio 98 FM, de Joinville, o duelo terminou 0 a 0.



O Brusque segue em ritmo de preparação, visando os desafios do Campeonato Catarinense da Série A e do Campeonato Brasileiro da Série C.

*Texto corrigido às 15h45. O JEC publicou novamente a nota, informando que o resultado não foi divulgado em comum acordo, ao contrário do que informado inicialmente