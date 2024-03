Brusque e Marcílio Dias empatam na ida das quartas de final do Catarinense

O Brusque empatou em 1 a 1 com o Marcílio Dias na noite desta sexta-feira, 8, no Estádio das Nações, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. Zé Eduardo abriu o placar para os visitantes no segundo tempo, e Jhemerson empatou com belíssima cobrança de falta. A partida de volta é no domingo, 17, às 17h, no Gigantão das Avenidas, e em caso de novo empate, haverá disputa de pênaltis.

Domínio brusquense

O primeiro tempo não teve grandes chances de gol. Os goleiros Matheus Nogueira e Erivelton não foram exigidos. Durante os primeiros minutos, o Marcílio parecia um pouco mais inteiro na partida, mas o Brusque se impôs durante a maior parte da etapa inicial.

Dos 15 aos 35 minutos, o quadricolor conseguiu pressionar, mas faltava a finalização numa partida prejudicada pela chuva forte. Aos 24 minutos, Victor Guilherme cortou cruzamento pela direita dentro da área. Após o toque com o pé, a bola tocou em sua mão acidentalmente e o Brusque pediu pênalti. Braulio da Silva Machado assinalou o escanteio.

Reequilibrado

Erivelton não precisou fazer muito mais do que interceptar bolas alçadas na área. Aos 35 minutos, caiu e pediu atendimento. O Brusque pareceu esfriar um pouco após a longa pressão e o Marcílio Dias conseguiu novamente alguns momentos no campo de ataque.

Aos 41, Juninho Tardelli cobrou escanteio com veneno. Matheus Nogueira não conseguiu sair bem do gol e a bola bateu em Wallace e Sandro antes de sair pela linha de fundo. O Marcílio Dias pediu escanteio, mas foi marcado o tiro de meta.

Placar aberto

O início do segundo tempo começou com o controle do Brusque, mas ainda sem finalizações claras. Aos 12 minutos, Silvio errou o passe longo. Olávio interceptou e fez o passe para Paulinho Moccelin. O camisa 94 partiu para cima, cortou para dentro, mas deu um toque a mais e adiantou muito, facilitando o desarme.

Wendel Alex tinha acabado de entrar e foi decisivo para a abertura do placar, aos 17 minutos. Ele recebeu na direita e cruzou rasteiro. A bola passou por Rodolfo Potiguar, Cristovam, Juninho Tardelli e Matheus Nogueira e foi até perto da segunda trave, para encontrar Zé Eduardo. O camisa 9 teve frieza e completou para o fundo do gol.

Golaço

Aos 26 minutos, Dionísio ganhou bola no meio-campo e arrancou rumo à área. Quando pisou na meia-lua, foi derrubado por um carrinho de Silvio. Cartão amarelo para o zagueiro.

Jhemerson foi para a cobrança e marcou um golaço, seu segundo gol de falta neste Catarinense. Não tomou muita distância e colocou no ângulo, à esquerda de Erivelton, que foi pego desprevenido. Pura classe.

Minutos finais

A partida permaneceu aberta, com as duas equipes tentando obter a vantagem. Aos 40, um chute mascado fez a bola subir e ir até a área. Téssio Cajá conseguiu o cabeceio na pequena área mas Matheus Nogueira fez defesa importantíssima no reflexo.

Na sequência, o Brusque partiu para o ataque tentando a vitória, mas não conseguiu construir novas chances.

Brusque 1×1 Marcílio Dias

Campeonato Catarinense

Quartas de final – ida

Sexta-feira, 8 de março de 2024

Estádio das Nações, Balneário Camboriú

Público total: 680

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace, Luiz Henrique; Rodolfo Potiguar, Dionísio, Serrato; Paulinho Moccelin, Diego Tavares; Olávio.

Técnico: Luizinho Lopes

Marcílio Dias: Erivelton; Victor Guilherme, Silvio, Sandro, Airton; Felipe Manoel, Marquinhos; Gustavo Poffo, Juninho Tardelli, Felipe Santos; Zé Eduardo.

Técnico: Waguinho Dias

Cartões amarelos: Rodolfo Potiguar; Victor Guilherme, Zé Eduardo, Marquinhos e Silvio.

Trio de arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA) apita a partida, auxiliado por Hector Andrew Lisboa Jacques (CBF) e João Victor Aparecido Donner Macedo (CBF).

Quarto árbitro: Cinésio Mendes Júnior (FCF).

