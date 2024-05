O Brusque não exigiu muito do Santos e levou 4 a 0 ao natural na Vila Belmiro, neste domingo, 19, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Weslley Patati, Giuliano, Willian Bigode e Morelos marcaram os gols, em ritmo de treino.

O quadricolor está há seis jogos sem vencer, com cinco derrotas e um empate no período, além de oito gols sofridos nas três últimas partidas. Pode ocupar a zona de rebaixamento nesta segunda-feira, 20. O Santos se isola na liderança, com 15 pontos.

Recital santista

A partida já começou com o Santos sendo o dono do jogo. O Brusque tentava fechar os espaços e escapar em contra-ataque. Antes de sofrer o primeiro gol, até teve a bola no ataque por breves e raros momentos, trocando passes. Tentava jogar bola. Mas o resultado era o mesmo de tantos outros jogos na Série B. Faltava finalização.

Com a bola, o Brusque tinha dificuldades em sair jogando em muitos momentos. Às vezes, forçando passes que paravam na marcação alta santista. Em outras vezes, só parecia displicência. Sem a bola, faltava combate no meio-campo. Era fácil para o Peixe se aproximar da área.

Porteira aberta

Aos quatro minutos, Otero já soltou uma bomba de longe e obrigou Matheus Nogueira a fazer fantástica defesa. O Brusque respondeu dois minutos depois, quando Paulinho Moccelin alçou com veneno na área. A bola passou por todo mundo e João Paulo defendeu no reflexo, após o quique da bola.

O Santos prosseguiu com o domínio e abriu a porteira aos 21 minutos. Weslley Patati levantou na área à meia altura, com efeito. A bola passou por todo mundo e matou Matheus Nogueira, só parando no fundo do gol.

Ainda foi dada uma resposta aos 26. Alex Ruan rolou para Rodolfo Potiguar, que encheu o pé e a bola passou por cima do gol, com algum perigo.

Santos mata o jogo

Aos 33, JP Chermont recebeu totalmente livre na direita e cruzou rasteiro. Giuliano chegou para completar para o fundo do gol: 2 a 0.

Aos 40, Pituca subiu nas costas de Éverton Alemão. Nem o zagueiro, jogando na lateral-direita, e nem Dentinho, acompanharam o volante santista. Ele recebeu com muita liberdade e cruzou rasteiro. Willian Bigode se antecipou a Wallace e mandou de primeira pro gol: 3 a 0, fora o baile.

Otero ainda quase marcou o quarto gol aos 47, em cobrança de falta. A bola passou perto, à esquerda de Matheus Nogueira.

Só piora

Como se o Brusque já não estivesse arrebentado o bastante no jogo, Luizinho Lopes ainda precisou fazer uma troca por causa de lesão. Keké, que havia entrado no lugar de Dentinho, se lesionou aos três minutos após o choque de um adversário. Foi substituído por Diego Tavares.

O Santos parecia ter perdido um pouco do ímpeto nos primeiros instantes do segundo tempo. O Brusque teve um bom chute de Dionísio aos seis minutos, que fez o goleiro João Paulo sujar o uniforme para conferir. A bola passou à sua esquerda, perto do gol.

Aos 13, Guilherme Queiróz perdeu a bola na entrada da área. Patati arrancou em contra-ataque, se aproximou da área e passou para Gil, que chutou sem força. Matheus Nogueira defendeu sem problema.

Só Peixe

A sequência do segundo tempo era só do Santos, que já tinha vencido o jogo. Era um treino de ataque contra defesa, em que o Peixe se permitia diminuir o ritmo e até cometer alguns erros, certo de que não haveria consequências. O Brusque assistia de perto ao jogo, assim como João Paulo, goleiro santista.

Otero, Escobar e JP Chermont arriscavam chutes da entrada da área ou de mais longe. Matheus Nogueira precisava fazer algumas defesas, sem necessidade de operar milagres.

Golaço

Para terminar de avacalhar com o Brusque, JP Chermont recebeu belo lançamento e completou de maneira belíssima: chapelou Alex Ruan ao dominar e fez o passe para Morelos, que vinha em velocidade rumo à área. O colombiano fuzilou para o gol e fechou a conta: 4 a 0.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Atlético-GO às 19h desta quarta-feira, 22, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. É o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O quadricolor precisa vencer por um gol de diferença para levar o confronto aos pênaltis ou por dois ou mais para passar no tempo normal.

Pela Série B, o Brusque enfrenta o Vila Nova no próximo domingo, 26, às 17h, no OBA, em Goiânia. O Santos visita o América-MG em partida que começa às 21h30 desta sexta-feira, 24, no Independência.

Santos 4×0 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

6ª rodada

Domingo, 19 de maio de 2024

Vila Belmiro

Santos: João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Joaquim, Escobar; João Schmidt, Diego Pituca; Weslley Patati (Patrick, Giuliano (Cazares), Otero (Morelos); Willian Bigode (Serginho).

Técnico: Fábio Carille

Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Salustiano, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar (Dionísio), Serrato, Anderson Rosa (Jhemerson); Dentinho (Keké [Diego Tavares]), Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz (Osman).

Técnico: Luizinho Lopes

Gols: Weslley Patati, Giuliano, Willian Bigode e Morelos.

Cartão amarelo: Patrick

Trio de arbitragem: Luciano da Silva Miranda Filho (CE), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Renan Aguiar da Costa (CE)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Marros (SP)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG), auxiliado por Lilian da Silva Fernandes Bruno

