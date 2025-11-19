Brusque é reconhecida como a melhor cidade do estado em Saúde e Bem-Estar entre os municípios com mais de 100 mil habitantes
Evento foi realizado em Florianópolis
Evento foi realizado em Florianópolis
Brusque foi destaque no Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 ao conquistar o primeiro lugar no pilar Saúde e Bem-Estar entre os municípios catarinenses com mais de 100 mil habitantes.
A entrega ocorreu na terça-feira, 18, no Auditório Square SC, em Florianópolis, e reuniu representantes de administrações municipais de diversas regiões do estado.
A premiação, organizada pelo Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila, utiliza o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) para comparar o desempenho das cidades em diferentes áreas da gestão pública.
O levantamento considera 72 indicadores obtidos de bases oficiais, o que busca dar caráter técnico e comparável às análises.
Na categoria em que foi campeã, Brusque enfrentou Florianópolis e Criciúma, também finalistas. O destaque do município se deu por resultados ligados ao atendimento em saúde, ações de promoção ao bem-estar e políticas voltadas à qualidade de vida.
O prefeito em exercício, Deco Batisti, afirmou que o reconhecimento reflete o trabalho do funcionalismo público.
“Esse prêmio, com certeza, chancela o trabalho de mais de 3 mil servidores que ajudam a fazer a cidade ir pra frente cada vez melhor”.
Ele também ressaltou que o resultado é consequência de indicadores: “prêmio não se compra, se conquista. Isso são índices de que estamos no caminho certo, são provas que estamos no caminho certo”.
Além de Saúde e Bem-Estar, o Band Cidades Excelentes também reconheceu municípios em outras cinco categorias do IGMA. Os vencedores em Santa Catarina foram:
Governança, Eficiência Fiscal e Transparência
• Até 30 mil habitantes: Rio dos Cedros
• Entre 30 e 100 mil habitantes: Concórdia
• Acima de 100 mil habitantes: Jaraguá do Sul
Educação
• Até 30 mil habitantes: Luzerna
• Entre 30 e 100 mil habitantes: São Bento do Sul
• Acima de 100 mil habitantes: Jaraguá do Sul
Infraestrutura e Mobilidade Urbana
• Até 30 mil habitantes: São Ludgero
• Entre 30 e 100 mil habitantes: Itapema
• Acima de 100 mil habitantes: Balneário Camboriú
Sustentabilidade
• Até 30 mil habitantes: Pinhalzinho
• Entre 30 e 100 mil habitantes: Itapema
• Acima de 100 mil habitantes: Criciúma
Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública
• Até 30 mil habitantes: Ermo
• Entre 30 e 100 mil habitantes: Pomerode
• Acima de 100 mil habitantes: Jaraguá do Sul
Com a vitória, Brusque e as demais cidades premiadas avançam para a etapa nacional, que reunirá os melhores desempenhos de todos os estados.
Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950: