Brusque é reconhecida como a melhor cidade do estado em Saúde e Bem-Estar entre os municípios com mais de 100 mil habitantes

Brusque foi destaque no Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 ao conquistar o primeiro lugar no pilar Saúde e Bem-Estar entre os municípios catarinenses com mais de 100 mil habitantes.

A entrega ocorreu na terça-feira, 18, no Auditório Square SC, em Florianópolis, e reuniu representantes de administrações municipais de diversas regiões do estado.

A premiação, organizada pelo Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila, utiliza o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) para comparar o desempenho das cidades em diferentes áreas da gestão pública.

O levantamento considera 72 indicadores obtidos de bases oficiais, o que busca dar caráter técnico e comparável às análises.

Na categoria em que foi campeã, Brusque enfrentou Florianópolis e Criciúma, também finalistas. O destaque do município se deu por resultados ligados ao atendimento em saúde, ações de promoção ao bem-estar e políticas voltadas à qualidade de vida.

O prefeito em exercício, Deco Batisti, afirmou que o reconhecimento reflete o trabalho do funcionalismo público.

“Esse prêmio, com certeza, chancela o trabalho de mais de 3 mil servidores que ajudam a fazer a cidade ir pra frente cada vez melhor”.

Ele também ressaltou que o resultado é consequência de indicadores: “prêmio não se compra, se conquista. Isso são índices de que estamos no caminho certo, são provas que estamos no caminho certo”.

Além de Saúde e Bem-Estar, o Band Cidades Excelentes também reconheceu municípios em outras cinco categorias do IGMA. Os vencedores em Santa Catarina foram:

Governança, Eficiência Fiscal e Transparência

• Até 30 mil habitantes: Rio dos Cedros

• Entre 30 e 100 mil habitantes: Concórdia

• Acima de 100 mil habitantes: Jaraguá do Sul

Educação

• Até 30 mil habitantes: Luzerna

• Entre 30 e 100 mil habitantes: São Bento do Sul

• Acima de 100 mil habitantes: Jaraguá do Sul

Infraestrutura e Mobilidade Urbana

• Até 30 mil habitantes: São Ludgero

• Entre 30 e 100 mil habitantes: Itapema

• Acima de 100 mil habitantes: Balneário Camboriú

Sustentabilidade

• Até 30 mil habitantes: Pinhalzinho

• Entre 30 e 100 mil habitantes: Itapema

• Acima de 100 mil habitantes: Criciúma

Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública

• Até 30 mil habitantes: Ermo

• Entre 30 e 100 mil habitantes: Pomerode

• Acima de 100 mil habitantes: Jaraguá do Sul

Com a vitória, Brusque e as demais cidades premiadas avançam para a etapa nacional, que reunirá os melhores desempenhos de todos os estados.

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

