Brusque é selecionada para apresentar proposta de cidade inteligente em fórum da ONU

A cidade de Brusque foi selecionada para apresentar sua proposta de cidade inteligente no 9º Fórum Regional Europeu sobre Desenvolvimento Sustentável, promovido pela ONU em Belgrado, na Sérvia. O evento reúne lideranças globais para discutir soluções urbanas inovadoras.

Mesmo fora do top 5, que inclui cidades como Goiânia, Brusque foi escolhida para apresentar sua proposta diante de representantes do mundo inteiro. O projeto, estruturado em parceria com o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC) – maior estruturador de Parcerias Público-Privadas (PPPs) do Brasil, integra a plataforma United Smart Cities e se destaca pelo uso estratégico de tecnologia, sustentabilidade e transparência na gestão pública.

“Estamos entre os poucos selecionados entre centenas de cidades do mundo. É uma das maiores inovações do Brasil e do mundo na área de serviços públicos e smart cities”, afirmou o secretário municipal de Parcerias, Concessões e Convênio, José Henrique Nascimento.

Para a prefeitura, o convite é uma oportunidade de mostrar ao mundo que Brusque está pronta para ser referência internacional em inovação urbana.

