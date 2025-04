No pitoresco interior de Brusque, aninhada entre as colinas verdejantes do aprazível bairro Cedro Alto, repousa um verdadeiro santuário natural, onde a propriedade da família Vailati impressiona pela sua beleza singular e pela harmonia que emana de cada recanto.

De fato, este é um lugar onde a natureza exuberante e a tradição familiar se encontram de maneira primorosa, criando um cenário de rara beleza que encanta à primeira vista.

A paisagem, que parece ter sido cuidadosamente pintada por um artista, é um convite irrecusável não apenas para os olhos, mas também para a alma, que encontra ali paz e serenidade.

Entre jardins repletos de flores vibrantes, que desabrocham em cores e perfumes, e árvores imponentes testemunhando o passar do tempo, um detalhe inusitado desperta ainda mais a admiração.

Brusque, terra de marrecos

Surpreendentemente, a propriedade abriga uma impressionante criação de 12 mil marrecos, um número que transforma esse recanto tranquilo em um verdadeiro espetáculo da vida rural, com o seu movimento e sons característicos.

Nesse cenário bucólico, os marrecos, desde os filhotes recém-nascidos, com sua penugem macia, até aqueles prontos para o abate, são criados com esmero e dedicação pela família Vailati.

Eles mantêm um método de criação cuidadosamente desenvolvido ao longo dos anos, transmitido de geração para geração, garantindo a qualidade e o bem-estar das aves.

Ademais, discretamente integrada aos demais elementos que compõem esse espaço encantador, encontra-se a estrutura dedicada à comercialização dos marrecos.

Esse é um local onde a qualidade do produto final e a dedicação familiar investida em cada etapa se refletem no trabalho realizado ali, atestando o cuidado e o respeito pelo consumidor.

Harmonia em Brusque

Contudo, o que verdadeiramente torna essa propriedade tão especial e memorável vai muito além da expressiva criação de marrecos.

Em verdade, o que mais cativa é a forma singular como a atividade de criação se integra perfeitamente à beleza da paisagem circundante, formando um quadro perfeito de harmonia entre o trabalho do homem e a generosidade da natureza.

Assim, a experiência de estar nesse ambiente único é um verdadeiro presente para os sentidos.

O grasnido das aves que ecoa pela propriedade e a tranquilidade característica do interior fazem desse espaço um verdadeiro refúgio, um oásis de paz em meio à agitação do dia a dia.

Para que, então, essa beleza singular possa ser contemplada em toda a sua plenitude e riqueza de detalhes, preparamos com carinho uma galeria especial de imagens que captura a essência e o encanto de cada elemento desse cenário fascinante.

Dessa forma, convidamos você a permitir-se mergulhar nessa paisagem fascinante. Descubra, pois, de maneira envolvente, a impressionante realidade dos 12 mil marrecos.

Eles, juntamente com a beleza natural do local e a dedicação da família Vailati, criam uma atmosfera única.

Assim, essa propriedade se destaca como um dos lugares mais singulares e encantadores do interior de Brusque

Brusque na propriedade Vailati

