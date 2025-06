Brusque e Tombense empatam no Augusto Bauer pela Série C

O Brusque empatou em 0 a 0 com o Tombense neste domingo, 15, no estádio Augusto Bauer, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em uma partida com alguns pontos altos e outros muito baixos, o quadricolor teve chances de vencer e Matheus Nogueira fez novos milagres. Os reforços recentes, Caio Gomes, Clinton e Bernardo, fizeram suas estreias.

Lá e cá

A partida começou bem movimentada, com as equipes saindo rapidamente da defesa ao ataque. Aos oito minutos, Júlio Henrique recebeu nas costas de Jhan Pool, driblou o colombiano e cruzou. Matheus Nogueira fez a defesa parcial. Na sobra, com a bola na entrada da área, a finalização saiu desequilibrada e torta, por cima.

Aos 10 minutos, Diego Mathias recebeu de Jean Mangabeira na entrada da área e bateu colocado. A bola atingiu a trave. No rebote, Mangabeira chutou e Matheus Aurélio defendeu, já caído.

Já na sequência, em contra-ataque rápido do Tombense, o Zé Eduardo recebeu na área e chutou, mas Matheus Nogueira fez boa defesa, com a sobra ficando tranquila para a defesa do Brusque.

Brusque controla

O quadricolor foi ditando o ritmo da partida, que se desenvolvia quase toda no campo do Tombense. Aos 27, após boa troca de passes pela esquerda, Guilherme Pira passou para Diego Mathias, que chutou de primeira da entrada da área. A bola passou por cima, com a torcida aplaudindo a iniciativa.

As chegadas do Brusque eram muito perigosas, mas ainda faltavam mais finalizações claras. Aos 43, em bom contra-golpe, Guilherme Pira chutou firme de dentro da área e o goleiro defendeu para escanteio.

Bom reinício

A segunda etapa mal havia começado e o Brusque estava dentro da área do Tombense. Biel cruzou rasteiro, Robinho deixou para João Veras, que dominou, mas teve o chute prensado em escanteio.

Clinton fez sua estreia no lugar de Guilherme Pira, que saiu no intervalo com dores. Aos dois minutos, o nigeriano recebeu lançamento e cruzou bem, mas a bola passou por todo mundo. Robinho recebeu a bola do outro lado e obteve um escanteio.

Aos nove minutos, contudo, o Tombense teve a melhor chance do jogo até então. Jefferson Renan articulou bom ataque pela direita e Ingro recebeu com liberdade, para finalizar praticamente sozinho, de frente com Matheus Nogueira. Contudo, pegou muito embaixo na bola e mandou por cima, de dentro da grande área.

Milagres de Matheus Nogueira

A maré do jogo começava a mudar aos poucos. Já não se via o controle e a pressão no Brusque e, em vez disso, o Tombense saía um pouco mais para o jogo. A partida perdia em qualidade, com pouco perigo causado pelas equipes.

Até que, aos 33, após cobrança de escanteio, Matheus Nogueira fez fantástica defesa não só em cabeceio de Ianson, mas também no rebote, operando milagres. Na sequência, Clinton foi acionado em contra-ataque. Mesmo puxado pela camisa, com tentativas de falta, avançou, bateu colocado e a bola passou perto.

Momentos finais

O Brusque voltou a pressionar o adversário em alguns momentos. Aos 40 minutos, Robson Luiz cruzou, a bola bateu no marcador num primeiro instante e, depois, no braço. Torcida e time pediram pênalti, sem sucesso.

Aos 41, Clinton chutou, a bola desviou na marcação e subiu. Neto acertou belíssima bicicleta, que morreu no canto esquerdo de Matheus Aurélio. Um golaço, anulado por impedimento.

Aos 49, após boa jogada quadricolor, Biel cruzou da esquerda e Neto cabeceou. A bola passou à esquerda do gol de Matheus Aurélio.

Próximo jogo

A Série C entra em uma nova pausa de duas semanas. O Brusque volta a campo em 30 de junho, segunda-feira, às 16h, contra o Floresta, no estádio Horácio Domingos de Souza, o Domingão, em Horizonte (CE). O Tombense recebe o Náutico em 29 de junho, domingo, com apito inicial às 19h no Almeidão, em Tombos (MG).

Brusque 0x0 Tombense

Campeonato Brasileiro – Série C

Nona rodada

Domingo, 15 de junho de 2025

Estádio Augusto Bauer

Brusque: Matheus Nogueira; Caio Gomes, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres; Jean Mangabeira (Thomaz), Biel; Diego Mathias (Neto), Robinho (Bernardo), Guilherme Pira (Clinton); João Veras (Robson Luiz).

Técnico: Miguel Pinto (auxiliar)

Tombense: Matheus Aurélio; Júlio Henrique, Ianson, Roger Carvalho, Kaike; Rickson, Fabrício Dias; Jefferson Renan (Anderson Ligeiro), Ingro (Cleiton), Pedro Oliveira; Zé Eduardo.

Técnico: Raul Cabral

Cartão amarelo: Jean Mangabeira, Biel.

Trio de arbitragem (AM): Ivan da Silva Guimarães Junior, auxiliado por Uesclei Regison Pereira dos Santos e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso.

Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC).

