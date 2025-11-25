Brusque é um dos times com viagens mais longas no Catarinense 2026
Já o Carlos Renaux será o segundo com menor deslocamento na primeira fase
Com o novo regulamento, cada time do Campeonato Catarinense 2026 fará três jogos como mandante e três como visitante na primeira fase, mas as distâncias que cada um vai percorrer varia muito.
O Brusque é o terceiro time que mais vai viajar, apenas atrás das equipes do Oeste, Concórdia e Chapecoense. A equipe joga em Chapecó na estreia, visita o Barra na quarta rodada e o Criciúma na sexta. Baseado no trajeto mais curto por terra apontado pelo Google Maps, a equipe quadricolor vai percorrer 1.726 quilômetros.
O Carlos Renaux, por outro lado, é o segundo time que menos vai viajar. A equipe fará apenas duas partidas fora de Brusque, já que joga como visitante o clássico da cidade na segunda rodada. Além disso, joga fora de casa diante do Avaí e Joinville. Vai percorrer, assim, pouco mais de 500 quilômetros, apenas mais do que o Barra (408).
O Barra é o time que menos vai viajar, já que enfrenta o Avaí e o Camboriú, em Florianópolis, e o seu vizinho Marcílio Dias, em Itajaí.
A equipe de Balneário Camboriú vai percorrer cerca de seis vezes menos distância na primeira fase em relação ao Concórdia, que vai viajar mais de 2,6 mil quilômetros para enfrentar Carlos Renaux, Criciúma e o próprio Barra.
O levantamento contabiliza uma estimativa de percurso por terra entre os estádios/sedes das equipes (ida e volta)
Primeira rodada – 7 e 8 de janeiro
Avaí x Barra
Marcílio Dias x Criciúma
Joinville x Figueirense
Chapecoense x Brusque
Carlos Renaux x Concórdia
Santa Catarina x Camboriú
Segunda rodada – 10 e 11 de janeiro
Criciúma x Avaí
Figueirense x Marcílio Dias
Barra x Joinville
Camboriú x Chapecoense
Brusque x Carlos Renaux
Concórdia x Santa Catarina
Terceira rodada – 14 e 15 de janeiro
Avaí x Carlos Renaux
Camboriú x Barra
Brusque x Figueirense
Joinville x Criciúma
Marcílio Dias x Santa Catarina
Concórdia x Chapecoense
Quarta rodada – 17 e 18 de janeiro
Figueirense x Avaí
Carlos Renaux x Camboriú
Barra x Brusque
Chapecoense x Marcílio Dias
Santa Catarina x Joinville
Criciúma x Concórdia
Quinta rodada – 21 e 22 de janeiro
Camboriú x Criciúma
Brusque x Santa Catarina
Avaí x Chapecoense
Joinville x Carlos Renaux
Marcílio Dias x Barra
Concórdia x Figueirense
Sexta rodada – 25 de janeiro
Figueirense x Camboriú
Criciúma x Brusque
Santa Catarina x Avaí
Chapeçoense x Joinville
Carlos Renaux x Marcílio Dias
Barra x Concórdia
