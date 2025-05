Brusque é um time dependente de sua defesa?

Quem viu a derrota do Brusque para o ABC pode constatar que o time tem problemas críticos no ataque. Diferente das vitórias contra Guarani e Ypiranga, quando os melhores em campo foram zagueiros, e os gols saíram em jogadas de bola parada marcados por volantes, dessa vez essa “bola milagrosa” não saiu e o time acabou falhando na marcação para tomar o gol da derrota. A situação só não é mais crítica porque o time tem oito pontos na tabela.

Eu ainda confio no trabalho do técnico Filipe Gouveia, mas sou obrigado a falar sobre algumas palavras dele. O discurso de “a responsabilidade é minha pela derrota” já não cola faz tempo. Da mesma forma, lamentar que o adversário “jogou com os 11 atrás da linha da bola” é uma muleta para tentar justificar o fraco rendimento do ataque.

Suas atitudes são comprovadas nas escalações: ao repetir a dupla de atacantes Pollero e Moccelin ao lado de Guilherme Pira, ele dá sinais que não consegue tirar dos outros algo melhor que justifique a titularidade. A realidade é que o clube depende demais de Pira, não repôs à altura a saída de Gabriel Honório e depende de lampejos para conseguir as vitórias. O discurso do “time que não toma gol” é outro que também não vinga. Luizinho Vieira vendeu essa frase por um tempão e rebaixou o time para a Série C.

O jogo deste sábado, 17, é contra uma Ponte Preta estruturada, que tem um ataque com Elvis (o 10 que o Brusque não tem), Jean Dias e o bom camisa 9 Jeh. É um time embalado que venceu o Ituano fora de casa e vem crescendo no campeonato. Uma derrota lá não é nenhuma zebra. O problema é que o Brusque perdeu em casa na última rodada. Tivesse vencido, não teria tanta pressão pros dois jogos fora de casa que vem por aí.

Definitivamente, hoje, o Brusque é um time inimigo do gol. E tem um tempão até chegar a janela de transferências, isso se a SAF quiser investir para qualificar o time para tentar o acesso. Aí já é uma outra história.

Sub-20

O time Sub-20 do Brusque foi eliminado do Brasileiro Série B da categoria com a pior campanha entre os 18 times da competição. A base do quadricolor perdeu todos os sete jogos que disputou, sofrendo 28 gols (média de quatro por jogo) e marcando apenas sete.

No último jogo, uma goleada de 6 a 0 para o Coritiba. Uma campanha vergonhosa. O trabalho da base precisa ser revisto com urgência, e com investimentos. Desse jeito, não vai formar ninguém pra vender depois.

Potiguar

Rodolfo Potiguar, ex-volante do Brusque se apresentou ontem no Marcílio Dias, fez os exames médicos, e deve ser anunciado como reforço do Marinheiro nas próximas horas. O técnico Waguinho Dias ganha um jogador que vai ser diferencial na Série D, e um provável capitão do time.

Torço pelo seu sucesso. Afinal, ele precisa trabalhar e mostrar o que sabe, dando sequência na sua carreira, depois de sair do jeito que saiu do Brusque, tendo que quebrar contrato na Justiça para poder trabalhar em outro lugar. Enquanto isso, ele aguarda o resultado da ação que já entrou contra a SAF do quadricolor. Pessoal do ramo diz que a chance é grande para que ele receba uma bolada de indenização.

