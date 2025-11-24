Brusque é vice-campeã geral do boxe nos Jasc 2025

A equipe de boxe de Brusque foi vice-campeã geral na 64ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), disputada no ginásio da Escola Florestan Fernandes, em Chapecó. Entre os dias 19 e 23, os atletas brusquenses somaram resultados decisivos que garantiram ao município o vice-campeonato geral da modalidade.

O grande destaque veio na categoria +90kg, com João Vitor Batista Gomes Silva, que conquistou o título de campeão, assegurando o lugar mais alto do pódio para Brusque. A equipe também celebrou dois vice-campeonato na categoria 50Kg com Claudionei Cavalheiro da Silva e Wesley Carlos dos Reis Stinglin na categoria 75kg, além de quatro medalhas de bronze, fundamentais para fechar a competição na segunda colocação geral do boxe.

“Fiz três lutas bastante duras e estou muito feliz por essa conquista da medalha de ouro. Quero agradecer ao técnico Marlon e aos meninos do boxe que desenvolveram muito bem a modalidade em Brusque. No ano que vem vamos nos preparar ainda mais e trazer novas medalhas para Brusque”, pontua João Vitor Batista Gomes Silva, campeão na categoria +90kg.

“Estávamos em uma chave difícil e pegamos atletas duríssimos para vencer, mas estamos voltando pra casa com a sensação de dever cumprido. Estamos levando pra Brusque oito medalhas, melhor que no ano passado que foram sete, e no ano que vem, a gente vai melhorar o nosso resultado” comentou o técnico do Boxe de Brusque, Marlon Soares Bordin.

A soma das conquistas colocou Brusque atrás apenas de São José na classificação final. Balneário Camboriú, Florianópolis, Joinville e Blumenau completaram a classificação geral do boxe no Jasc 2025.

Confira os resultados por categoria:

50kg

1º Bruno da Silva Santos Júnior – Blumenau

2º Claudionei Cavalheiro da Silva – Brusque

65kg

1º Bagiston Jesiel da Rosa – Florianópolis

2º Wallisson Gustavo Rezende Cruz – Balneário Camboriú

3º Matheus Farias Freitas – Joinville

3º Matheus Siqueira Barros – Brusque

70kg

1º Givaldo Moura Santana Neto – Balneário Camboriú

2º Leonardo Celestino dos Santos – São José

3º Ezequiel Trajano da Silva – Brusque

3º Robert Rafael Dias dos Santos – Itajaí

75kg

1º Rikelmy dos Santos Mariano – São José

2º Wesley Carlos dos Reis Stinglin – Brusque

3º Juan Gustavo Moura dos Santos – Lages

3º Leonardo Sadi Weiss – Balneário Camboriú

80kg

1º Rodrigo Soares de Braga – Joinville

2º Kauan Dias dos Santos – Balneário Camboriú

3º Gustavo Sales Bueno – Brusque

3º Davi Quadros Guterres – Florianópolis

90kg

1º Douglas Henrique Rodrigues – São José

2º Renato Gomes Gabriel – Caçador

3º Luciano de Oliveira Ribeiro – Brusque

3º Yurik Garcia Cabral Gomes – Navegantes

+90kg

1º João Vitor Batista Gomes Silva – Brusque

2º Helisson Cardoso da Luz – Caçador

3º Adolpho Luis Pereira – São José

3º Gustavo Luiz Pereira Guimarães – Lages

Classificação Geral do Boxe – Jasc 2025

1º São José – 13 pontos

2º Brusque – 8 pontos

3º Balneário Camboriú – 5 pontos

4º Florianópolis – 3 pontos

5º Joinville – 2 pontos

6º Blumenau – 1 ponto

