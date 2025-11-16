Atletas da base do Brusque Basquete conquistaram o segundo lugar no Campeonato Catarinense de Basquete 3×3 Sub-23, disputado em Itapema.

A equipe foi composta por Iago Geaverd, Marcus Maffezzolli, Danilo Carvalho e Luis Knaben. Na final, neste sábado, 15, Brusque foi superado pelo Our Team, de Joinville, por 17 a 10.

Marcus Maffezzolli foi o cestinha da competição, com 40 pontos anotados em cinco jogos.

A competição

O Ginásio de Esportes Morretes, em Itapema, casa do ABCE Itapema, recebeu 62 equipes que disputaram as seis categorias da competição nos dias 14, 15 e 16 de novembro. Na sexta-feira, aconteceu a disputa das categorias sub-18, no sábado, das categorias sub-23, e, no domingo, dos adultos.

A etapa final do Campeonato Catarinense foi a oitava etapa da competição em 2025. Ela reuniu até 12 classificados por categoria de acordo com o ranking de pontuação das sete etapas regionais.

No total, 172 times diferentes e mais de 750 atletas únicos disputaram a competição ao longo do ano. No total, contando quem teve participação em mais de uma etapa, foram 365 times e 1.460 atletas em todas as oito fases, incluindo a final.