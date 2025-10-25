A 3ª edição da Mostra de Trabalhos do Centro Municipal de Educação Infantil Rio Branco (Cmei Rio Branco), estabelecida no bairro Rio Branco, em Brusque, segue com intensa programação neste sábado, 25, encerrando-se às 16h.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O evento, promovido na sexta-feira, 24, das 17h às 20h, e neste sábado, das 9h às 16h, vem reunindo famílias, educadores e comunidade em torno das experiências pedagógicas vivenciadas pelas crianças ao longo do semestre.

Com efeito, a exposição apresenta os trabalhos desenvolvidos pelas professoras de hora-atividade em parceria com suas turmas, tendo como eixo central a literatura infantil.

Nesse contexto, as produções revelaram o protagonismo das crianças em cada etapa do processo educativo, evidenciando como o brincar, o imaginar e o criar se entrelaçam na formação integral.

A feirinha em Brusque

Além disso, a programação inclui a Feirinha do Cmei Rio Branco, que representa o resultado final das propostas conduzidas pelas professoras regentes.

Os produtos comercializados foram confeccionados com participação ativa das crianças, simbolizando o encerramento de um percurso de aprendizado que uniu pesquisa, experimentação e sensibilidade.

Com foco na educação alimentar e ambiental, as atividades abordam o cultivo de alimentos em hortas e quintais, bem como sua manipulação e uso na culinária.

Infância criativa em Brusque

Desde o berçário I, as turmas estiveram envolvidas em vivências que então estimularam o contato direto com ingredientes naturais e práticas sustentáveis.

Ademais, algumas turmas exploraram saberes tradicionais, aprendendo sobre a produção de velas aromáticas, sabão caseiro, águas perfumadas e escalda-pés, resgatando, assim, aspectos históricos e culturais que atravessam gerações.

Ao longo dos meses que antecederam o evento, pois, as famílias acompanharam parte dessas descobertas por meio das redes sociais e dos portfólios semestrais.

Contudo, foi na mostra que se tornou possível perceber, de maneira concreta, a amplitude e a profundidade das experiências vividas pelas crianças.

Os produtos expostos e comercializados evidenciam não apenas o aprendizado, mas também o envolvimento, a autonomia e a criatividade dos pequenos.

Brusque revela experiências

Sobretudo, o evento consolidou-se como um marco no calendário pedagógico da instituição, reafirmando o compromisso do Cmei Rio Branco com uma educação sensível, inovadora e conectada com os valores da infância.

Em cada detalhe, ficou evidente a dedicação das equipes e o encantamento das famílias diante das descobertas que marcaram o percurso de cada turma.

As belas fotos

No fim da edição, após os anúncios, será apresentada uma galeria de imagens que apresenta, de forma clara e sensível, aquilo que as palavras escritas não conseguem traduzir.

Por conseguinte, o encantamento nos gestos, a força das descobertas e a beleza que habita cada olhar curioso ganham destaque visual e emocional.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Conheça jardim então feito por casal que se tornou atração em Brusque

2. Casal de Brusque chega às Bodas de Platina com lição de cumplicidade e fé

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK