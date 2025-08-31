Agosto se despede e, com ele, encerra-se também o mês de aniversário de um dos lugares mais emblemáticos de Brusque — o Morro do Rosário, localizado no Santuário Nossa Senhora de Azambuja — que em 2025 completa 75 anos.

Esse espaço, nascido da devoção e do esforço coletivo da comunidade em 1950, transformou-se ao longo das décadas em um dos principais pontos de peregrinação e contemplação da região.

Como parte dessa experiência, o trajeto, que conduz ao topo, é pontuado por 15 monumentos que representam os Mistérios do Rosário, todos esculpidos em cimento armado e em tamanho natural.

Desde sua inauguração, em agosto de 1950, o morro então tornou-se caminho de oração, fé e silêncio.

Ao mesmo tempo, passou a ser também palco de tradições e memórias que atravessam gerações.

A capelinha do Morro do Rosário então se integra ao colorido das azaleias

Brusque em contemplação

Com efeito, durante este mês de celebração, a natureza se uniu à espiritualidade.

As flores de azaleia coloriram os caminhos, criando um contraste vibrante com a imponência das esculturas e com o cenário de fé.

Entre os passos serenos dos fiéis, o perfume das flores e a vista panorâmica do alto, o Morro do Rosário reafirma sua condição de patrimônio espiritual e cultural da cidade.

Assim como há 75 anos uma procissão iluminada marcou sua inauguração, hoje o espaço continua a iluminar a caminhada daqueles que buscam inspiração e paz.

Mais do que um monumento religioso, o morro representa a força coletiva de uma comunidade que soube transformar devoção em obra duradoura.

A visitante de Manaus então encontra no Morro do Rosário um lugar de devoção

Brusque em flores

Brusque vista no Morro do Rosário

