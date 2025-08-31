Agosto se despede e, com ele, encerra-se também o mês de aniversário de um dos lugares mais emblemáticos de Brusque — o Morro do Rosário, localizado no Santuário Nossa Senhora de Azambuja — que em 2025 completa 75 anos.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Esse espaço, nascido da devoção e do esforço coletivo da comunidade em 1950, transformou-se ao longo das décadas em um dos principais pontos de peregrinação e contemplação da região.

Como parte dessa experiência, o trajeto, que conduz ao topo, é pontuado por 15 monumentos que representam os Mistérios do Rosário, todos esculpidos em cimento armado e em tamanho natural.

Desde sua inauguração, em agosto de 1950, o morro então tornou-se caminho de oração, fé e silêncio.

Ao mesmo tempo, passou a ser também palco de tradições e memórias que atravessam gerações.

Brusque em contemplação

Com efeito, durante este mês de celebração, a natureza se uniu à espiritualidade.

As flores de azaleia coloriram os caminhos, criando um contraste vibrante com a imponência das esculturas e com o cenário de fé.

Entre os passos serenos dos fiéis, o perfume das flores e a vista panorâmica do alto, o Morro do Rosário reafirma sua condição de patrimônio espiritual e cultural da cidade.

Assim como há 75 anos uma procissão iluminada marcou sua inauguração, hoje o espaço continua a iluminar a caminhada daqueles que buscam inspiração e paz.

Mais do que um monumento religioso, o morro representa a força coletiva de uma comunidade que soube transformar devoção em obra duradoura.

Brusque em flores

Para eternizar esse momento especial, foi preparada uma galeria de fotos dedicada ao encerramento de agosto.

As imagens, pois, capturam toda a beleza do Morro do Rosário, mesclando fé, flores e tradição, e podem ser conferidas após os anúncios, no fim desta edição.

Brusque vista no Morro do Rosário

