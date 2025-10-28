No movimentado bairro Rio Branco, em Brusque, vive um homem cuja presença é sinônimo de afeto e simplicidade. Aos 83 anos, Edemar Maestri é conhecido por todos como Nico — e, com efeito, poucos saberiam dizer seu nome de batismo.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O apelido, que vem atravessando décadas, tornou-se símbolo de uma vida marcada por trabalho, dedicação e, sobretudo, por um amor incondicional às plantas.

Operário durante boa parte da vida, Nico dedicou sua juventude às fábricas de Brusque. Posteriormente, mesmo após a aposentadoria, ainda encontrou disposição para trabalhar como vendedor de automóveis.

Entretanto, nesse contexto, o que sempre pulsou com mais força em seu coração foi a paixão pelas flores — um sentimento que floresceu junto com ele e que, hoje, transforma os fundos de sua casa em um verdadeiro santuário verde.

Ademais, é impossível falar de Nico sem mencionar o orquidário que ele cultiva com esmero.

Cultivo e cuidado em Brusque

Construído nos fundos de sua residência, o espaço abriga orquídeas de todas as cores, formas e tamanhos. Cada flor parece guardar uma lembrança, um gesto de carinho, uma memória silenciosa.

Com efeito, o cuidado que ele dedica a esse orquidário transcende o simples cultivo.

Trata-se de um ritual diário, de um gesto de amor que se renova a cada manhã, refletindo a serenidade e o equilíbrio de quem encontrou na natureza uma extensão da própria alma.

Sobretudo, o orquidário não é o único encanto do lar de Nico. Há também um jardim exuberante, repleto de outras espécies florais, e uma horta cultivada com igual zelo.

Nesse cenário, o perfume das flores mistura-se ao aroma das ervas frescas, compondo uma sinfonia de cores e cheiros que transforma o ambiente em um refúgio de paz e contemplação.

Amor e flores em Brusque

Viúvo de Nilma Terezinha Maestri, Nico encontrou nas plantas não apenas um passatempo, mas uma forma delicada de manter viva a memória de quem tanto amou.

Nesse sentido, cada flor parece carregar um pouco da ternura que marcou sua história com Nilma.

E é justamente essa sensibilidade que faz dele uma figura tão admirada pelos vizinhos e amigos, que o veem como um exemplo de vitalidade e gentileza.

Cuidados com a saúde

Além do cultivo, há outro hábito que traduz bem seu modo de viver. Diariamente, Nico é visto caminhando pelas ruas do Rio Branco.

Raramente falha em sua rotina de exercícios, então convencido de que o movimento é essencial à boa saúde.

Por conseguinte, tanto seu vigor físico quanto sua lucidez impressionam, revelando a força de quem aprendeu a cuidar da vida com o mesmo carinho que dedica às flores.

História exemplar em Brusque

Nesse panorama, é impossível não se emocionar com sua trajetória. A história de Nico é um testemunho de que a beleza pode florescer nos gestos mais simples e que o amor pela natureza é capaz de transformar o cotidiano.

Ademais, sua presença no bairro é um lembrete de que a verdadeira riqueza está nas raízes que cultivamos, nas flores que cuidamos e nas memórias que preservamos.

As belas fotos

Após os anúncios, pois, no fim desta edição, uma galeria especial está disponível ao leitor.

Nesse espaço visual, as imagens assumem o protagonismo e revelam, com delicadeza e intensidade, aquilo que as palavras escritas não conseguem traduzir por completo.

Com efeito, o orquidário de Nico é apresentado em toda sua plenitude — um espetáculo de cores e sensações que emociona, inspira e eterniza a beleza de uma vida cultivada com amor.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Festa em bairro de Brusque então reúne fé, música e churrasco: confira as cenas

2. Brusque em ação: veja o que esta creche então preparou com a ajuda das crianças

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK