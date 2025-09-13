Diante de uma condição climática favorável às mais diversas atividades externas, Brusque se revela em movimento neste sábado, 13.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Nesse contexto, a cidade então oferece aos moradores e visitantes uma programação que valoriza a cultura, gastronomia e lazer em espaços públicos.

Três eventos distintos, em especial, que acontecem simultaneamente ao longo do dia, ajudam a compor um cenário de celebração e pertencimento.

Brusque no Temperô na Praça

Na praça Sesquicentenário, em frente à Prefeitura, o evento Temperô na Praça segue em andamento desde a noite de sexta-feira, 12.

Organizado pelo Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), o encontro reúne 11 restaurantes, seis cervejarias, além de estações dedicadas a drinks e vinhos.

O ambiente, cuidadosamente montado, convida o público a experimentar os sabores germânicos que fazem parte da identidade local.

A programação, pois, se estende até domingo, 14, com atrações que misturam boa comida, música e convivência.

Brusque no Parque Leopoldo Moritz

Também neste sábado, o Parque Leopoldo Moritz foi reaberto ao público em cerimônia realizada pela manhã.

Após passar por reformas, o espaço agora é administrado pela Cooperativa Cervejeira Sul-Brasileira (Cocersul) e recebe visitantes com estrutura renovada.

A programação especial inclui shows ao vivo, parque inflável para as crianças, food trucks e cervejas artesanais.

Famílias circulam pelo local, aproveitando o dia em meio à natureza e à nova proposta de ocupação urbana.

Brusque na Villa Schlösser

Enquanto isso, na Villa Schlösser, a Feira Livre acontece ao longo do dia, entre 9h e 17h.

A edição deste sábado oferece uma seleção de produtos coloniais locais e regionais, com destaque para o tradicional pastel de feira frito na hora, servido com caldo de cana.

Ademais, o espaço também conta com atividades voltadas ao público infantil, criando um ambiente acolhedor e familiar.

As belas fotos

Ao final desta edição, após os anúncios, está disponível uma galeria de fotos que registra os principais momentos deste sábado em Brusque.

A seleção de imagens apresenta de forma clara e objetiva os detalhes que marcaram cada evento, revelando a diversidade de experiências vividas pela comunidade.

A galeria convida o leitor a observar como a cidade se movimentou, como os espaços foram ocupados e como o fim de semana ganhou contornos de celebração e afeto.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Botuverá então abriga criatório de aves ornamentais que poucos conhecem

2. Brusque então vista do céu: o espetáculo que só o drone viu acima do nevoeiro

Brusque vista neste sábado

* Reabertura do Parque Leopoldo Moritz >>

*Feira Livre >>

*Temperô na Praça >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK