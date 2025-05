Esta sexta-feira marcou o penúltimo do mês de maio diante do amanhecer mais frio do ano em Brusque, sob temperaturas baixando à casa dos 6°C.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Não obstante as baixas temperaturas, o tempo firme e o sol surgindo entre variação de nuvens conferiram um charme adicional ao decorrer da manhã.

Consequentemente, estabeleceu-se um cenário ideal para realçar um dos espaços urbanos mais belos do município, notadamente a Praça Sesquicentenário.

Localizada em uma área próxima ao centro da cidade, a referida praça, pois, revelou toda a sua beleza sob o clima característico do final do outono.

Brusque em harmonia urbana

Em seu entorno, edificações de grande significado, tais como a Prefeitura Municipal, o Fórum e a Câmara de Vereadores, integram uma paisagem que harmoniza o desenvolvimento arquitetônico com o verde preservado da vegetação existente.

Ao mesmo tempo, esse equilíbrio visual constitui um contraste elegante entre a natureza e a urbanização.

Brusque entre passos e pausas

Ao longo da manhã, o local experimentou um fluxo constante de pessoas de diferentes faixas etárias, transitando pelo espaço e trazendo dinamismo ao ambiente.

Alguns utilizavam a praça como via de passagem, enquanto outros aproveitavam os bancos ali dispostos para desfrutar de momentos de repouso.

As vestimentas mais pesadas, a exemplo de casacos e cachecóis, predominavam entre os presentes, demonstrando, desse modo, a influência do frio no cotidiano dos habitantes de Brusque.

Além de servir como um acesso direto a importantes serviços públicos, a Praça Sesquicentenário também se apresentou como um espaço propício à contemplação.

A luz solar, que se filtrava através da folhagem das árvores, aliada à serenidade do ambiente, gerou condições perfeitas para então registrar a beleza singular do local por meio de fotografias.

Fotos deslumbrantes

Em virtude disso, uma galeria especial foi cuidadosamente preparada para esta edição.

Logo após os anúncios publicitários, o leitor poderá encontrar uma seleção de fotografias que vem revelar, com sensibilidade e precisão, a harmonia existente entre a arquitetura, a natureza e o clima de inverno, impondo sua condição.

Trata-se, portanto, de um convite à apreciação de um dos cenários mais expressivos de Brusque, em uma jornada que uniu o frio, o brilho do sol e paisagens verdadeiramente inspiradoras.

Brusque vista na praça

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

