Brusque empata com a Chapecoense e se complica na Copa SC
Quadricolor vai para duelo da última rodada da primeira fase fora da zona de classificação ao mata-mata
Após três vitórias seguidas, o Brusque empatou por 1 a 1 com a Chapecoense pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Santa Catarina nesta segunda-feira, 6, no estádio Augusto Bauer. Kaique Maciel abriu o placar para o Verdão e Carlos Santos igualou o marcador ainda no primeiro tempo.
A apenas uma rodada do fim, o Santa Catarina já está classificado no grupo B, com 13 pontos. A Chape tem seis e o Brusque tem cinco. O Concórdia é o lanterna, com três. Os dois melhores da chave avançam às quartas de final.
Sem Jhonny Lucas, Bernardo Franco usou o esquema com três zagueiros, dando liberdade para os alas Danielzinho, que foi o jogador mais ativo do Brusque na primeira etapa, e José Ítalo. Do outro lado, a treinadora Nivia fez várias mudanças em relação ao time que perdeu para o Santa Catarina, e a Chape teve como principais nomes a dupla de ataque, formada por Luis Miguel e Kaique Maciel, que levou perigo ao Brusque.
A primeira chance clara demorou para aparecer, mas, aproveitando uma falha de comunicação do Brusque, a Chape converteu a primeira que teve. Aos 13, após bola mal recuada por Thomaz, Roberto não alcançou, Kaique Maciel recuperou e saiu de cara para o gol. O camisa 9 ainda se atrapalhou, mas conseguiu empurrar para o fundo das redes e fez 1 a 0.
O empate, porém, não demorou para sair. Aos 19, após cruzamento de José Ítalo, Danielzinho dominou no peito e tocou para a entrada da área, onde Carlos Santos apareceu para bater bonito e empatar o jogo.
Após buscar o empate, o Brusque seguiu tomando a iniciativa, enquanto a Chape apostou mais em lançamentos longos buscando a dupla de ataque. O Quadricolor teve paciência para trocar passes e em alguns momentos chegou bem até a área da Chape, porém sem eficácia para finalizar. Já nos acréscimos, o time da casa esteve perto de virar, quando, após uma raro contra-ataque, Douglas recebeu e acabou bloqueado, mas a bola sobrou para Danielzinho, que limpou e chutou forte, na rede pelo lado de fora.
Para a segunda etapa, Bernardo Franco trocou Luizão por Robson Luiz, colocando dois atacantes mais fixos no centro do ataque. Os dois conseguiram algumas conexões que geraram chances de gol, e o Brusque passou a assumir ainda mais o protagonismo do jogo.
Aos 10, Robson Luiz fez boa jogada na linha de fundo e cruzou para Douglas, que girou e bateu forte, mas foi bloqueado por Luciano.
Depois de um bom começo, o Brusque passou a ter mais dificuldades para criar, enquanto a Chapecoense, tentando manter um resultado favorável na tabela de classificação, se fechou bem.
Para a reta final do jogo, Bernardo colocou quatro dos titulares da Série C em campo — primeiro Bernardo e depois Clinton, Guilherme Pira e DG. Não foi suficiente. O Brusque pouco criou após a entrada do quarteto e o 1 a 1 se manteve até o apito final.
O Brusque volta a campo no sábado, 11, fora de casa, diante do Náutico, no jogo decisivo da segunda fase da Série C, às 17h.
Já a última rodada da fase de grupos da Copa SC está marcada para o quarta-feira, 15, às 20h. Em Ibirama, o Brusque enfrenta o Santa Catarina, enquanto a Chapecoense recebe o Concórdia.
Para se classificar, o Quadricolor precisa vencer o Santa Catarina e torcer para um tropeço da Chape. Em caso de empate ou de vitória do Verdão do Oeste na rodada final, o Brusque está eliminado.
Copa Santa Catarina
5ª rodada – Grupo B
Estádio Augusto Bauer, Brusque
Público: 430 torcedores
Renda: R$ 9 mil
Brusque: André Luiz; Thiago Freitas (Clinton, min. 32/2ºt), Roberto, Maurício; Danielzinho, Carlos Santos (Bernardo, min. 25/2ºt), Thomaz, José Ítalo (DG, min. 32/2ºt); Ailton, Luizão (Robson Luiz, intervalo), Douglas (Guilherme Pira, min. 32/2ºt). Técnico: Bernardo Franco
Chapecoense: Gabriel; Kauan Schramm, Kauan Faria, Vinicius, Vanzela (Cadu, min. 42/2ºt); Luciano, PH, Almer Sala, Cacá (Juan, min. 23/2ºt); Luis Miguel (Gleidson, min. 23/2ºt), Kaique Maciel (Alberto, min. 37/2ºt). Técnica: Nivia de Lima
Gols: 0-1, min. 13/1ºt, Kaique Maciel. 1-1, min. 19/1º, Carlos Santos
Amarelos: José Ítalo, Thiago Freitas, Roberto (BRU); Luciano, Gabriel, Kaique Maciel (CHA)
Arbitragem: Fernando Henrique de Medeiros Miranda apita o jogo, auxiliado por João Victor Aparecido Donner Macedo e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz
