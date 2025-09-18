O Brusque empatou em 0 a 0 com a Chapecoense na noite desta quarta-feira, 17, na Arena Condá, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Santa Catarina. Em uma partida com muitos desperdícios, em especial na primeira etapa, o quadricolor viu os anfitriões crescerem após o intervalo e segurou o empate.

Com o resultado, o Grupo B tem o Santa Catarina liderando com seis pontos, enquanto a Chapecoense tem quatro, o Brusque tem um e o Concórdia segue zerado. Faltam quatro rodadas para o fim da fase de grupos. O quadricolor amarga quatro jogos consecutivos sem vencer, somando todas as competições.

Enquanto o Brusque utilizou uma equipe de reservas que costumam ser relacionados para as partidas da Série C, a Chapecoense utilizou parte significativa de seu time Sub-20, junto de outros jogadores menos utilizados. As principais novidades foram o meia Thomás Bedinelli e o atacante Rômulo, ambos voltando de lesão.

Do lado brusquense, o lateral-esquerdo Vinícius fez sua estreia no futebol profissional.

Primeiros movimentos

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com as duas equipes tendo bons momentos, mas desperdiçando boas chances. Contudo, o tempo de bola rolando era muito picotado por faltas.

Aos quatro minutos, Thomás Bedinelli recebeu boa bola pela direita e passou para David. De primeira, o volante chutou por cima do gol. Aos seis, contra-ataque rápido chegou a Thomás Bedinelli, que limpou a marcação e chutou firme. André Luiz fez defesa espetacular para escanteio.

O quadricolor começou a se encaixar na partida aos poucos, e teve momentos de controle da posse de bola, rondando a área da Chape. Aos 19 minutos, fez a primeira chegada com perigo. Jhonny Lucas passou para João Veras. Dentro da área, o atacante ficou sem espaço e passou para Clinton, que chutou por cima do gol.

Lá e cá

Aos 26, Clinton desperdiçou enorme chance. Recebeu a bola pela direita, se livrou bem da marcação, mas, já dentro da área, finalizou mal com a perna esquerda. A bola foi para fora, batendo do lado de fora da rede.

No minuto seguinte, contudo, o nigeriano salvou o Brusque. Em ataque pela direita da Chape, Kauan Schramm finalizou com chute forte. A bola passou por André Luiz, mas Clinton fez o corte providencial para escanteio.

Aos 30, o ponta foi novamente acionado em lançamento pela direita. Desta vez, ganhou de Jackson Igor, chegou à linha de fundo e fez o passe a João Veras. Dentro da pequena área, o camisa 19 recebeu a bola tentando finalizar de letra. Ela saiu próxima à trave, em nova chance perdida pelo Brusque.

Mais Chapecoense

No intervalo, a treinadora Nívia de Lima pôs em campo o zagueiro Jhonnathan e o meia Eduardo Person, ambos do time principal. Aos seis minutos, contra-ataque da Chape terminou com Person sendo cortado na entrada da área por Maurício. A bola bateu em Thiago Freitas e foi na direção do gol, mas André Luiz segurou sem problema.

Aos nove minutos, Ítalo arriscou de fora da área na sobra do escanteio, mas Gabriel Werner fez boa defesa no meio do gol. Foi uma rara chance do Brusque na volta do intervalo

O quadricolor marcava em bloco baixo e não conseguia sair em contra-ataque. Quando conseguia, errava cruzamentos pelos lados. A saída de Clinton por lesão no início do segundo tempo deixou a equipe sem válvula de escape e sem solução à altura.

Instantes finais

A partida continuou com a mesma dinâmica, com a Chapecoense controlando as ações, enquanto o Brusque pouco atacava. Aos 41 minutos, Thomaz cobrou falta com muito efeito. A bola quase encobriu o goleiro Gabriel, mas ele conseguiu saltar e fazer ótima defesa para escanteio.

Aos 46, Eduardo Person fez belo passe por cima da marcação. Kaique Maciel ficaria cara a cara com o goleiro, mas Caio Gomes fez corte providencial para escanteio. Dois minutos depois, Kauan Schramm escorou de cabeça e Eduardo Person chutou cruzado. Kaique Maciel ainda tentou completar para o gol, mas a bola passou direto, à direita de André Luiz.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Guarani às 19h deste domingo, 21, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela terceira rodada da segunda fase da Série C. Pela Copa Santa Catarina, o próximo desafio é contra o Concórdia, às 20h de quarta-feira, 24, no Domingos Machado de Lima.

A Chapecoense tem dois jogos no domingo, 21. Às 15h, enfrenta o Santa Catarina em Ibirama, pela terceira rodada da Copa Santa Catarina; às 20h30, o desafio é contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 27ª rodada do Brasileirão Série B.

Chapecoense 0x0 Brusque

Copa Santa Catarina

Grupo B – Segunda rodada

Quarta-feira, 17 de setembro de 2025

Arena Condá, Chapecó

Chapecoense: Gabriel Werner; Kauan Schramm, Kauan Faria (Jhonnathan), Vinícius Poz, Jackson Igor (Cadu); Luciano, David; Almer Salas, Thomás Bedinelli (Eduardo Person), Rubens; Rômulo (Kaique Maciel).

Técnica: Nívia de Lima (treinadora do Sub-20)

Brusque: André Luiz; Danielzinho, Thiago Freitas, Maurício, Ítalo (Luizinho); Bernardo (João Vithor), Jhonny Lucas (Carlos Biro); Clinton (Caio Gomes), Thomaz, Adrianinho (Vinícius Preuss); João Veras.

Técnico: Felipe Romário (auxiliar-técnico)

Cartões amarelos: Kauan Schramm, Thomás Bedinelli, Almer Salas; Danielzinho, Ítalo, Jhonny Lucas

Trio de arbitragem: Franciel dos Santos Martins, auxiliado por Clair Dapper e Aline Risso. Quarto árbitro: Samuel Soares.

