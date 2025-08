Brusque empata sem gols com o Itabaiana e chega a quatro jogos sem vencer em casa

O Brusque empatou em 0 a 0 com o Itabaiana nesta segunda-feira, 4, no estádio Augusto Bauer, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em uma partida fraca e picotada por faltas, o quadricolor não conseguiu passar pela defesa do Tremendão, que conquista seu primeiro ponto fora de casa na competição.

Do outro lado, o quadricolor chega a quatro partidas sem vencer no Augusto Bauer. Desde o triunfo por 1 a 0 sobre o São Bernardo, em 26 de maio, a equipe soma dois empates e duas derrotas. O único gol marcado no período foi no revés diante do Retrô, com o adversário Rayan marcando contra.

Pouca emoção

Como tem sido de costume, o Brusque começou com dificuldades uma partida no Augusto Bauer. Os 10 primeiros minutos tiveram o Itabaiana propondo o jogo e tentando pressionar. Aos nove minutos, Karl e Jackson articularam boa jogada, que terminou com cruzamento de Leilson, passando por todo mundo.

O Tremendão não conseguia a finalização clara, enquanto o quadricolor se defendia dos cruzamentos.

Brusque ataca

A primeira finalização do Brusque foi feita aos 23 minutos. Diego Mathias encontrou Biel com ótimo passe. O camisa 7 chutou firme de fora da área, mas a bola foi desviada e saiu em escanteio. Ainda assim, o lance arrancou aplausos da torcida.

O melhor momento foi construído aos 36. Diego Mathias cobrou rasteira uma falta lateral, surpreendendo a defesa adversária. Léo Souza defendeu como pôde e a zaga afastou momentaneamente. Depois, o próprio Diego Mathias chutou da entrada da área e ganhou escanteio com o desvio do Itabaiana.

No mais, o primeiro tempo teve poucos lances de perigo, com as equipes revezando momentos em que ensaiavam alguma pressão. A partida era picotada por muitas faltas e cartões, com a torcida irritada pela arbitragem de Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho.

Travado

Após escanteio obtido por Adrianinho, Biel alçou na área e Thiago Freitas tentou o peixinho, mas a bola subiu um pouco demais e saiu, aos três minutos do segundo tempo.

O Itabaiana finalizou aos nove. Após erro de interceptação de Alex Ruan, Karl, sem ângulo, soltou uma bomba e acabou mandando longe, de dentro da área. Aos 12, Robinho ganhou de Jean Mangabeira e chutou. A bola saiu em escanteio.

A partida continuou fraca, mas Adrianinho agitou a torcida aos 22 minutos. Em ótima jogada pela direita, driblou o marcador e cruzou. Contudo, o cruzamento saiu fechado demais e ficou com Léo Souza, e não com Olávio.

O segundo tempo teve o Brusque controlando a posse de bola, com o Itabaiana chegando ainda menos ao ataque. Ainda assim, a partida estava completamente aberta. Dos 35 aos 37, o Tremendão começou a levar algum perigo com faltas e escanteios.

O quadricolor seguiu em cima, mas sem criar chances claras. Aos 43, após boa jogada pela direita, a bola alçada por Adrianinho é afastada. Alex Ruan precisa dominar e puxa para a perna direita, mandando por cima na finalização. O Itabaiana ainda tentou outra resposta, sem sucesso.

Ambulância

Aos 48 minutos, um torcedor precisou receber atendimento médico, ao ponto de uma ambulância entrar em campo. As informações preliminares são de que houve um princípio de convulsão. O jogo foi retomado aos 51, com acréscimos até os 54.

Próximo jogo

O Brusque visita o Anápolis, com apito inicial às 16h30 deste domingo, 10. O Itabaiana recebe o CSA na segunda-feira, 11, com o jogo começando às 19h30.

Brusque 0x0 Itabaiana

Campeonato Brasileiro – Série C

15ª rodada

Segunda-feira, 4 de agosto de 2025

Estádio Augusto Bauer

Público total: 1.350

Brusque: Matheus Nogueira; Thiago Freitas (Roberto), Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Alex Paulino (Adrianinho); Diego Mathias (Robinho), Biel, Guilherme Pira (Clinton); Olávio (João Veras).

Técnico: Bernardo Franco

Itabaiana: Léo Souza; Gustavo Fagundes, Fredson, Betão, Tarcísio; Gustavo Crecci, Coppetti; Robinho (David), Karl (Dione), Leilson (Lucas Marques); Jackson (João Maranhão).

Técnico: Gilson Kleina

Cartão amarelo: Guilherme Pira, Jean Mangabeira, Alex Paulino, Biel, Roberto; Tarcísio, Gustavo Fagundes

Trio de arbitragem (PE): Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho, auxiliado por Bruno César Chaves Vieira e Karla Renata Cavalcanti de Santana.

Quarto árbitro: Júlio César Pfleger (SC)

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: