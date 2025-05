Brusque empata sem gols com Athletico em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

O Brusque empatou sem gols com o Athletico-PR nesta quinta-feira, 1º, em jogo da ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida aconteceu na Arena Joinville e teve o Furacão mais perto do gol, tendo balançado as redes com Luiz Fernando nos minutos finais, mas o atacante tocou na bola com a mão e o lance não valeu. Foi a quarta partida do Quadricolor sem tomar gols.

Com o empate, quem vencer no jogo de volta no dia 20 de maio, uma terça-feira, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba, se classifica para a próxima fase. Caso mais um empate aconteça, a decisão será nos pênaltis.

Athletico melhor

A primeira etapa de jogo foi dominada por ações ofensivas do Athletico, que chegava com volume no campo de ataque. Apesar disso, não teve competência para balançar as redes.

A primeira chance de perigo foi aos oito minutos. Patrick fez boa jogada pela esquerda e tocou rasteiro para trás. Renan Peixoto recebeu, driblou e chutou. Porém, foi travado na hora certa pela zaga do Brusque.

Aos 16, Tevis, do Furacão, fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou. A bola passou por todo mundo de forma perigosa e saiu em linha de fundo.

Em cima, o time de Curitiba buscava jogadas principalmente pelos lados dos campos. Já aos 23 minutos, a equipe chegou novamente com pela esquerda. A bola foi cruzada na área e Zapelli, mesmo no meio de três zagueiros, conseguiu dominar e chutar. Matheus Nogueira fez a defesa.

Furacão aperta, mas não marca

Do outro lado, o Brusque tinha dificuldades para sair da defesa e errava muito passes quando tinha a bola. Com isso, a primeira finalização do Quadricolor foi apenas aos 28. Diego Mathias cobrou por fora da barreira e a bola foi na rede pelo lado de fora.

Aos 31, o Athletico conseguiu mais uma chance, agora pelo lado direito. Após troca de passes rápidos, Luiz Fernando chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Zapelli chegou batendo de perna direita, mas mandou chute por cima do gol.

Três minutos depois, Renan Peixoto conseguiu chute da entrada da área. A bola desviou na zaga do Brusque e foi para fora.

Já o Brusque só conseguiu chutar no alvo aos 45 minutos. Após bola roubada no campo de ataque, Álvaro fez o pivô de costas para o gol, virou para cima do marcador e chutou de perna esquerda. Goleiro Mycael fez a defesa.

Desta forma, o jogo foi para o intervalo com o placar zerado e com a torcida do Athletico vaiando os jogadores da equipe paranaense.

Furacão segue melhor

Assim como nos 45 minutos iniciais, o Athletico teve a primeira chance da etapa final. Após escanteio cobrado na área, Falcão subiu mais que todo mundo e tocou de cabeça. A bola foi por cima do gol.

Aos 6, Fernando cruzou na área. Luiz Fernando tocou de letra de dentro da área e Matheus Nogueira teve que fazer a defesa para salvar o Brusque.

Aos 11, O Brusque conseguiu chegar na área com perigo após bola chegou em Álvaro no campo de ataque. Quando ele ia chutar de dentro da área, a zaga do Furacão tirou para escanteio.

Na cobrança, a bola ficou com o goleiro Mycael, que ligou o contra-ataque com Teviz pelo lado esquerdo. Ele chegou na área e tocou para Luiz Fernando no lado direito, próximo da trave. O atacante do Furacão não chegou a tempo para tocar na bola e ela saiu.

Jogo fica aberto e Brusque perde chance

O Brusque tinha dificuldades de criação e era sufocado pelo Furacão. Porém, teve uma chance clara de gol aos 21 minutos com Pira, que chegou do lado esquerdo após lançamento.

Ele deixou o jogador do Athletico no chão em drible e tocou, mesmo estando de frente para o gol. A zaga do Furacão se recuperou e chegou tirando o perigo.

Após algumas trocas em ambas as equipes, o jogo ficou aberto, com os times tendo espaços no campo de ataque.

O Brusque conseguiu chega com perigo novamente aos 31, em chute de fora da área com Paulinho Moccelin, que entrou no lugar de Pira. Goleiro Mycael espalmou e salvou o Furacão.

Gol anulado

Nos minutos finais, o jogo ficou aberto e com chances para ambas as equipes. Já aos 47 o Athletico até marcou gol após jogada da esquerda para o meio da área. Patrick chegou na linha de fundo e cruzou.

A bola tocou na zaga do Brusque e subiu. Na disputa de bola, Luiz Fernando mandou a bola para o fundo das redes, mas com a mão. Gol foi anulado pela árbitra Edina Alves Batista.

Foi a última chance do jogo, que acabou sem gols e vaias por parte da torcida do Athletico na Arena Joinville.

Brusque x Athletico-PR

Copa do Brasil – 3ª fase

Jogo de ida

Arena Joinville

Público: 6.168 torcedores

Renda: R$ 386.270 mil

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel (Biro); Diego Mathias (Alex Paulino), Thomaz (Vinicius), Guilherme Pira (Paulinho Moccelin); Álvaro (Pollero).

Técnico: Filipe Gouveia

Athletico-PR: Mycael; Raul (Kevin), Habraão, Tobias Figueiredo e Fernando; Falcão, Patrick e Bruno Zapelli (Giuliano); Tevis (Isaac), Luiz Fernando e Renan Peixoto (Belezi).

Técnico: Maurício Barbieri

Cartões amarelos: Thomaz (Brusque), Biro (Brusque) e Falcão (Athletico).

Trio de arbitragem (TO): Edina Alves Batista, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Raphael de Albuquerque Lima.

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).