No pitoresco bairro São Pedro, em Brusque, onde o canto dos galos ainda ecoa ao amanhecer e o cheiro da terra molhada acompanha os passos de quem nela vive, há um lugar que vai muito além de uma simples morada.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Ali, entre cercas de madeira e trilhas de grama pisada, a família Habitzreuter transformou sua propriedade em um santuário de harmonia entre pessoas e animais, passado e presente, memória e cuidado.

É nesse pedaço de mundo bucólico que Jorge e Adelina, um casal que, ao longo dos anos, se tornou guardião de uma rotina marcada pelo amor à terra, criaram um universo próprio.

Com a ajuda incansável dos filhos — Rodrigo, Jacson e Michele — eles mantêm vivo um cenário que mais parece ter saído das páginas de um livro sobre a vida simples, porém repleta de grandeza.

Brusque com alma rural

A propriedade, pois, não abriga apenas um rancho, tampouco um sítio qualquer.

Assim, o ambiente se mostra como um verdadeiro lar compartilhado com dezenas de animais, onde cada espécie encontra seu espaço, tempo e seu valor.

Pôneis galopam em pastagens tingidas pela luz do sol, cabras saltitam entre as sombras das árvores, cães correm livres e gatos se espreguiçam preguiçosamente sobre os telhados das casas.

Há ainda diversas aves que emprestam sua música à paisagem, entre elas galinhas poedeiras que ciscam com a mesma tranquilidade de quem sabe que ali reina a paz.

Tudo isso pulsa em meio a uma rotina intensa, marcada por braços suados, corações serenos e a perseverança que atravessa cada momento vivido.

Rodrigo, um dos filhos, não esconde que há cansaço, sim, mas que ele é sempre vencido pela recompensa silenciosa de estar tão perto da natureza.

Ainda que cada um siga sua profissão na cidade, é nas horas de folga que os irmãos retornam ao rancho, como quem volta para dentro de si, para o que realmente importa.

Brusque feita de lembranças

Mas o encantamento não se limita aos animais. Ao caminhar pelo local, descobre-se também um relicário de objetos que contam histórias sem precisar de palavras.

Uma bicicleta dos anos 1970 repousa como testemunha de muitas jornadas. Um carrinho de mão de madeira, de tempos em que tudo era artesanal, carrega a memória do trabalho com dignidade.

Ferramentas antigas, apetrechos de outrora — todos guardados como tesouros de uma vida rica em significado.

Estar ali, com os pés na terra e o olhar perdido entre as árvores, é como viajar no tempo.

Brusque com cheiro de campo

Cada detalhe da propriedade da família Habitzreuter convida à contemplação, como se dissesse ao visitante que a pressa não é bem-vinda, que o silêncio também fala e que há beleza naquilo que cresce devagar.

Entre a ternura dos gestos e o vigor do trabalho, entre os latidos alegres e o zumbido discreto da roça, nasce uma narrativa que emociona pela sinceridade.

Uma história de amor à terra, de cuidado com os animais, de respeito pelas raízes.

Galeria mais adiante

E para que você, leitor, possa sentir um pouco mais dessa atmosfera mágica, uma galeria de fotos lhe espera, montada com todo o carinho.

Portanto, após os anúncios, ao fim desta edição, permita-se visitar esse universo em imagens.

Afinal, trata-se de um verdadeiro mergulho no encantamento que só a vida no campo pode proporcionar.

Galeria após anúncios

A seguir, você confere os parceiros comerciais que acreditam e apoiam o trabalho realizado pelo Blog do Ciro Groh.

Clique nos nomes, entre em contato e então conheça os produtos e serviços que cada um oferece.

Oferecimento:

Leia também:

1. Longevidade em Brusque: veja quem então está celebrando 103 anos nesta terça-feira

2. Guabiruba germânica então se revela no Holstein; veja nos cliques

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK