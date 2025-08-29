O Brusque decide seu destino na Série C do Campeonato Brasileiro a partir das 17h deste sábado, 30, quando enfrentar o CSA no Augusto Bauer, pela 19ª rodada.

Após uma épica vitória sobre o líder Caxias, o quadricolor precisa voltar a vencer em casa para se classificar sem depender de outros resultados, mas terá desfalques importantes. Do outro lado, o CSA vive momento de queda, tendo mais chances de rebaixamento do que de classificação.

Enquanto o meio-campista Biel retorna de suspensão, o lateral-esquerdo Ítalo e o meia Thomaz foram expulsos na vitória por 1 a 0 sobre o Caxias, e estão fora do jogo contra o CSA. Matheus Nogueira, Jean Mangabeira, Robinho, Diego Mathias, Guilherme Pira e Luizinho estão pendurados.

O técnico Bernardo Franco precisará fazer alterações na lateral esquerda da equipe. Alex Ruan se recupera de uma lesão na sola do pé, com retorno previsto apenas para uma eventual segunda fase e para a Copa Santa Catarina. E com a suspensão de Ítalo, uma opção é colocar Jhan Pool Torres na lateral. Em outra hipótese, cabe a escalação do recém-contratado Ailton.

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Roberto (Maurício), Jhan Pool Torres; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Biel, Guilherme Pira; Luizão (Olávio).

De outra forma, o time fica com Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Biel, Guilherme Pira; Luizão (Olávio).

Nesta quinta-feira, 28, Bernardo Franco comandou treinamentos com repetições de ações defensivas e ofensivas. O centroavante Olávio foi a principal ausência, mas esteve no CT do América acompanhando as atividades.

O Brusque abre a rodada ocupando a sétima posição, com 25 pontos, um a mais que Ituano (8º) e Floresta (9º) e dois a mais que Botafogo-PB (10º), Confiança (11º) e Figueirense (12º).

Classificação à vista

Uma vitória sobre o CSA basta para que o Brusque se classifique à próxima fase da Série C sem depender de outros resultados. Será necessário, então, quebrar o jejum que persiste desde maio: são cinco jogos sem vencer jogando no Augusto Bauer, com três derrotas e dois empates no período.

O quadricolor também pode se classificar mesmo com um empate ou até uma derrota, mas, destas formas, dependeria de combinações de outras partidas da rodada.

CSA

Após estar sempre perto do G-8 ou mesmo na zona de classificação, o CSA se encontra em seu pior momento na Série C: ocupa o 14º lugar, com 22 pontos, e mais chances de rebaixamento do que de acesso. Na rodada anterior, perdeu em casa por 2 a 1 para a Ponte Preta, mesmo tendo um jogador a mais durante quase uma hora.

O retrospecto recente é preocupante para o Azulão: na Série C, fez um ponto nos últimos nove disputados, além das derrotas para Confiança, pela Copa do Nordeste, e Vasco, pela Copa do Brasil.

As últimas vitórias fora de casa foram obtidas em 2 e 7 de junho, diante de São Bernardo, pelo Brasileiro, e América-RN, pela Copa do Nordeste. Desde então, são três derrotas e um empate pela Série C, e outra derrota na Copa do Brasil.

Cenários possíveis

Basta um empate para o CSA garantir a permanência na Série C. Se vencer, pode se classificar, mas precisa de uma combinação complicada: tropeços de Confiança, Botafogo-PB, Floresta e Ituano, além de um empate entre Ypiranga e Figueirense.

Se perder para o Brusque, o Azulão será rebaixado com a seguinte combinação: vitória ou empate do Maringá; e vitórias de Anápolis e Itabaiana.

Escalação

O CSA vem a Brusque com três desfalques por suspensão: um deles, é o meia Brayann, um dos principais jogadores da equipe, e que negocia transferência ao Goiás. Ele está fora pelo terceiro cartão amarelo, assim como o volante Camacho. O zagueiro Eduardo Biazus é desfalque por ter sido expulso no jogo anterior.

Retornam à equipe o zagueiro Betão e o atacante Igor Bahia, após cumprirem suspensão na derrota para a Ponte Preta. Uma escalação possível tem Gabriel Félix; Diogo Batista (Felipe Albuquerque), Islan, Betão, Enzo; Gustavo Nicola, Ramon Batista; Silas, Guilherme Cachoeira; Tiago Marques e Ciel.

Arbitragem

O trio é baiano. Bruno Pereira Vasconcelos apita a partida, auxiliado por Edevan de Oliveira Pereira e Patrícia dos Reis do Nascimento. Julian Negreiros de Castro (AC) é o quarto árbitro.

Retrospecto

6 jogos oficiais

1 vitória do Brusque

1 empate

4 vitórias do CSA

5 gols do Brusque

9 gols do CSA

Reencontros

O CSA tem três jogadores que passaram pelo Brusque: o goleiro Georgemy, o meia Álvaro e o atacante Baianinho.

Brusque x CSA

Acompanhe Brusque x CSA com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h30.

