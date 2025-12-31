O último dia de 2025 iniciou sob um cenário de atenção e avaliação de danos em Brusque, após a enxurrada registrada na terça-feira, 30, quando acumulados elevados de chuva provocaram impactos em diferentes pontos do município.

Em poucas horas, volumes de até 90 mm atingiram, sobretudo, as regiões Sul e Leste, além de áreas do Centro da cidade, deixando rastros da força da água.

Danos em Brusque

Nesse contexto, uma ponte de madeira localizada na rua Batista Vailatti, no bairro Cedro Alto, cedeu em decorrência do concentrado índice pluviométrico.

O episódio evidenciou a dimensão dos impactos provocados pela enxurrada, que comprometeu a infraestrutura e bloqueou a passagem de veículos e pedestres no local.

Equipes da Defesa Civil estiveram na área durante a manhã desta quarta-feira, 31, para vistoria técnica, isolamento do trecho e levantamento das primeiras intervenções necessárias.

Com efeito, os reflexos da enxurrada se espalharam por diversos bairros.

Em diferentes localidades, tornaram-se visíveis os sinais deixados pela água, como danos em trechos de vias, acúmulo de sedimentos, resíduos arrastados e marcas do nível alcançado durante o pico da precipitação.

Mais chuva em Brusque

O quadro ainda exigi cautela, uma vez que os efeitos da enxurrada não se encerram com a diminuição momentânea da chuva.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, o alerta permanece válido ao longo desta quarta-feira, com possibilidade concreta de novos eventos severos, sobretudo no período da tarde.

Com efeito, o risco de alagamentos segue presente, condição que amplia a probabilidade de transtornos, caso a projeção de mais chuvas intensas se confirme.

As cenas da enxurrada

Ao fim da edição, após os anúncios, será disponibilizada uma galeria de fotos, reunindo registros que documentam, de forma clara e objetiva, os principais impactos do episódio.

As imagens, pois, evidenciam os rastros deixados pela enxurrada em diferentes pontos da cidade, permitindo observar diretamente a dimensão dos danos provocados pelas chuvas.

Brusque depois da enxurrada

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

