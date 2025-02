O Brusque enfrenta a Chapecoense às 18h30 deste sábado, 1º, no estádio Augusto Bauer, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. O retorno de Guilherme Pira é a principal novidade do quadricolor, enquanto Biel também pode voltar. Enquanto o quadricolor tenta chegar à semifinal pela sexta temporada consecutiva, precisa voltar a vencer a Chape após a derrota por 2 a 1 na primeira fase.

Pela primeira vez desde o início da temporada, o Brusque teve uma semana inteira sem jogos. O período serviu para a recuperação física de alguns jogadores e uma preparação mais longa para a partida. A reapresentação foi feita nesta terça-feira, 25, com dois dias de descanso após a vitória por 3 a 1 sobre o Hercílio Luz.

O meio-campista Biel ficou de fora da partida anterior por conta de fadiga muscular. A expectativa é de que ele esteja pronto para o jogo contra a Chape.

Um possível time do Brusque tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Biel (Carlos Biro); Diego Mathias, Robinho, Guilherme Pira; Pollero.

Os cartões amarelos são zerados a partir das quartas de final, exceto quando houver suspensão a ser cumprida. Não é o caso do Brusque, cujo único amarelado na última rodada foi o volante Carlos Biro, recebendo seu primeiro cartão.

A semana teve movimentações no elenco quadricolor. Serrato deixou o clube rumo aos Estados Unidos, enquanto o técnico Filipe Gouveia poderá contar com o lateral-esquerdo Ítalo, reforço anunciado nesta quinta-feira, 27.

Entre os quatro

Desde 2020, o Brusque figura entre os quatro melhores do Campeonato Catarinense. Nenhum outro clube tem o mesmo retrospecto. O objetivo imediato é repetir a dose em 2025.

Das últimas cinco finais, quatro tiveram o Brusque. Na outra ocasião, o quadricolor caiu nas semifinais.

2020: Vice-campeão

2021: 3º lugar (semifinalista)

2022: Campeão

2023: Vice-campeão

2024: Vice-campeão

Chapecoense

A Chapecoense se classificou às quartas de final na sexta posição, com três vitórias, sete empates e uma única derrota. O revés foi o 2 a 1 diante do Concórdia, fora de casa.

Desde então, a Chape está há sete partidas sem perder, com seis empates e uma vitória no período. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Joinville em Xanxerê.

O técnico Gilmar Dal Pozzo já utilizou formações com três zagueiros, inclusive na partida com o Joinville. Neste formato, uma possível escalação pode ter João Paulo; Doma, Jhonnathan, Bruno Leonardo; Mailton, Jorge Jiménez, Walter Clar; Eduardo Person (Giovanni Augusto), Marcinho; Dentinho e Mário Sérgio.

Se optar por uma linha com quatro defensores, uma possível escalação tem João Paulo; Mailton, Doma, Bruno Leonardo, Walter Clar; Jorge Jiménez, Bruno Matias (Eduardo Person); Marcinho, Giovanni Augusto, Dentinho; Mário Sérgio.

Não há desfalques por suspensão na equipe. Entre as baixas recentes por lesão, estão o goleiro Léo Vieira (fratura na face) e o meio Vinícius Balieiro (ruptura de ligamentos do joelho).

Retrospecto

76 jogos oficiais

17 vitórias do Brusque

21 empates

38 vitórias da Chapecoense

78 gols do Brusque

117 gols da Chapecoense

Na primeira fase, em 22 de janeiro, a Chapecoense venceu o Brusque por 2 a 1 no Augusto Bauer, contando com falhas da defesa quadricolor. Mário Sérgio e Rafael Carvalheira marcaram os gols da Chape, enquanto Diego Mathias fez o gol do Marreco, em cobrança de falta.

As equipes se enfrentaram no novo Augusto Bauer também no segundo turno da Série B, em outubro. A Chape venceu por 1 a 0, com o técnico Gilmar Dal Pozzo classificando o gramado sintético como “horrível” e “desumano”.

Jejum a quebrar

O Brusque não vence a Chapecoense desde 5 de fevereiro de 2022, quando aplicou uma virada de 3 a 1 na Arena Condá, pela quinta rodada do Catarinense. Desde então, passaram-se seis partidas, com quatro empates e duas derrotas por 1 a 0.

A última vitória do Brusque sobre a Chapecoense no Augusto Bauer foi em 11 de fevereiro de 2017, na quinta rodada do Catarinense. Ricardo Lobo abriu o placar, Wellington Paulista empatou em cobrança de pênalti, e Eliomar fez o golaço da vitória aos 48 minutos do segundo tempo, de voleio.

Brusque x Chapecoense em tempo real

Acompanhe Brusque x Chapecoense com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h.

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: