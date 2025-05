Com a chegada do outono trazendo baixas temperaturas para Brusque, diversas pessoas ficam mais suscetíveis a problemas respiratórios. Apenas na última semana, a cidade amanheceu com temperaturas entre 12ºC e 15ºC. Nesse cenário, os hospitais do município tiveram um aumento no número de atendimentos de pacientes com infecções e sintomas respiratórios.

Apenas nos 12 primeiros dias de maio, o PA Santa Terezinha registrou 226 casos de sintomas como coriza, febre, dor de cabeça e falta de ar. Esse número, conforme analisa a diretora de especialidades da unidade, Jakelyne Nogueira dos Santos, é considerado acima da média.

“A mudança do clima e as baixas temperaturas podem deixar o corpo mais suscetível a doenças, principalmente aquelas de origem respiratória, devido a variação rápida entre calor e frio. O sistema imunológico pode ser enfraquecido, tornando o organismo mais vulnerável a infecções”, diz.

Já no IMAS/Imigrantes Hospital e Maternidade de Brusque o aumento sentido é de 40%, em comparação com o mês anterior. Conforme Celso Rufino Junior, médico responsável pela coordenação clínica e do pronto-socorro do hospital, comparado ao mesmo período de 2024, o aumento é de cerca de 25%, mesmo com um cenário atual de queda nos casos de dengue no pronto atendimento da instituição (particular e convênios).

O levantamento da instituição aponta que a maioria dos diagnósticos têm sido causada pelo vírus da influenza, embora o coronavírus (Covid-19) também esteja presente em parte dos casos. As complicações associadas, como pneumonias bacterianas e descompensações de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), também têm se tornado mais frequentes, exigindo internações hospitalares e ocupando leitos na enfermaria clínica.

Ainda assim, segundo Celso, situações de coinfecção ou diagnósticos de dengue, embora mais raros, continuam sendo registrados. Diante desse cenário, o hospital reforça a importância da vacinação contra a gripe, especialmente para os grupos de risco, além de medidas de prevenção como lavagem frequente das mãos e o cuidado com aglomerações.

O Hospital Azambuja não ficou de fora e também registrou um aumento expressivo nos atendimentos e internações por síndromes respiratórias em 2025. Os dados englobam pacientes adultos e pediátricos atendidos no pronto-socorro e no ambulatório, além dos casos que evoluíram para internação.

A tendência de crescimento mês a mês chama a atenção: foram 626 registros em janeiro, 814 em fevereiro, 1.586 em março e 1.999 em abril.

De acordo com Welenton Heringer, médico do pronto-socorro da instituição, o aumento já era esperado para esta época do ano, mas os números acendem um sinal de alerta. Ele afirma que há uma alta significativa das infecções tanto em adultos quanto em crianças.

“Reforçamos à população que, ao apresentar sintomas gripais, busque atendimento médico e evite a automedicação. A vacinação e os cuidados preventivos continuam sendo as principais formas de proteção. Devemos redobrar a atenção com os idosos, pessoas com deficiência e crianças menores de 1 ano, que são mais vulneráveis a complicações”, orienta.

O hospital também reforça a importância da higienização frequente das mãos e da atualização do esquema vacinal, especialmente contra a gripe.

Campanha de vacinação

Para prevenir doenças, as prefeituras de Brusque, Guabiruba e Botuverá realizam a campanha de vacinação nas unidades de saúde. Frequentemente é realizado o Dia D, uma ação que promove a vacinação para a toda a população, sem restrição a grupos prioritários

Quem ainda não se vacinou em Brusque pode procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com sala de vacinação ou a Policlínica. A orientação é buscar a UBS de referência do seu bairro. Caso ela não possua sala de vacina, é possível dirigir-se à unidade mais próxima ou à Policlínica.

Para se vacinar, é obrigatória a apresentação do CPF ou do Cartão SUS. No caso de crianças, também é necessário apresentar a carteirinha de vacinação.

Confira os horários para vacinação de segunda a sexta-feira em Brusque:

UBS Rua Nova Trento: 8h às 12h

UBS Bateas: 7h às 12h e 13h às 16h

UBS Dom Joaquim: 8h15 às 11h45 e 13h às 16h45

UBS Maluche: 8h às 12h (atendimento provisório em meio período)

UBS Limeira Baixa: 7h30 às 11h50 e 13h15 às 16h30

UBS Guarani e São João: 8h às 11h30 e 13h às 16h30

UBS Águas Claras: 8h às 11h45 e 13h às 16h30

UBS Paquetá: 7h30 às 17h (sem pausa para o almoço)

UBS Cedrinho, Ponta Russa, São Luiz, Limeira Baixa e Planalto: 8h às 11h45 e 13h às 16h45

UBS Santa Rita: 8h15 às 11h30 e 13h às 16h30

UBS Santa Terezinha: 8h às 11h30 e 13h às 16h30

Policlínica: 8h às 20h (sem fechamento para o almoço)

Confira os horários para vacinação de segunda a sexta-feira em Guabiruba:

Policlínica: 7h30 às 17h30

UBS Lageado Baixo: 8h às 12h e 13h30 às 16h30

Confira os horários para vacinação de segunda a sexta-feira em Botuverá:

UBS Centro: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30

Sintomas da gripe

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus influenza, com grande potencial de transmissão. A gripe é transmitida principalmente de pessoa para pessoa, por meio de gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Também pode haver transmissão pelo ar ou por contato com superfícies contaminadas. As mãos são o principal veículo na transmissão indireta do vírus.

Os sintomas geralmente começam cerca de dois dias após os vírus da gripe infectar o trato respiratório de uma pessoa. Porém, esse período pode variar de um a quatro dias.

Os principais sintomas da gripe são febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo e na cabeça. Em adultos saudáveis, o quadro clínico da gripe pode variar em intensidade, apresentando desde sintomas leves até mais intensos.

Já em crianças, a febre costuma ser mais alta e é comum que os gânglios linfáticos do pescoço fiquem inchados, isso acontece porque o corpo está reagindo à infecção. Também podem ocorrer casos de bronquite, bronquiolite e sintomas gastrointestinais.

Por fim, em idosos a febre está quase sempre presente, mesmo que outros sintomas estejam ausentes, embora a temperatura geralmente não atinja níveis tão altos.

Os sinais e sintomas da gripe geralmente surgem de forma súbita, incluindo calafrios, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares, dor nas articulações, prostração e secreção nasal excessiva.

Também podem ocorrer diarreia, vômitos, fadiga, rouquidão e olhos avermelhados e lacrimejantes. A evolução da doença costuma ser autolimitada, com melhora em cerca de sete dias, embora a tosse, o mal-estar e a fadiga possam persistir por algumas semanas.

Em alguns casos, principalmente entre idosos, crianças menores de 2 anos e pessoas com doenças crônicas, a gripe pode evoluir com complicações graves. As mais comuns são pneumonia (viral ou bacteriana), sinusite, otite, desidratação, agravamento de doenças pré-existentes e pneumonia primária por influenza, mais frequente em pacientes com problemas cardiovasculares, como estenose mitral, ou em gestantes.

