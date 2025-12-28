O episódio de calor que vem assolando todo o Vale do Itajaí-Mirim trouxe, neste domingo, 28, novas marcas acima dos 35°C às cidades da região.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Em Brusque, os termômetros chegaram a marcar 38°C, reforçando o desconforto térmico que tem marcado este período final de dezembro.

Nesse cenário de temperaturas elevadas, muitos moradores buscaram alternativas para aliviar a sensação térmica adversa.

Calor e natureza

Para aqueles que não se dirigiram às praias do litoral catarinense, os clubes da cidade e as cachoeiras da região tornaram-se destinos preferenciais.

Entre elas, uma cascata em Brusque então chama atenção pela formação singular.

Pouco conhecida e praticamente não visitada, destaca-se por pedras sobrepostas em diagonal que parecem cuidadosamente esculpidas, mas que, na verdade, são obra-prima da própria natureza.

O cenário, cercado pela mata, impressiona pela harmonia e pela atmosfera de isolamento, em que o único som presente é o canto dos pássaros e o fluxo constante da água.

Por esse motivo, o endereço do local não será divulgado.

A decisão decorre das polêmicas recentes enfrentadas pela cidade, quando áreas naturais sofreram com o depósito irregular de lixo deixado por frequentadores.

Nesse sentido, preservar o equilíbrio ambiental tornou-se prioridade, evitando que a exposição excessiva comprometa a integridade de espaços tão delicados.

Calor e a beleza escondida

Assim, o contraste entre o calor extremo e a beleza escondida da mata reforça a riqueza natural de Brusque.

Ao mesmo tempo em que os termômetros registram temperaturas elevadas, a cidade guarda refúgios capazes de surpreender até os mais habituados às paisagens locais.

Números do calor

Logo abaixo será apresentada a tabela com as temperaturas máximas registradas neste domingo em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Os campos destacados em vermelho, pois, indicam os picos correspondentes a cada local monitorado.

As lindas fotos da cascata

Ao fim da edição, após os anúncios, será então disponibilizada uma galeria exclusiva de imagens do refúgio natural.

As fotografias revelam em detalhes a beleza singular das pedras e da cascata, que permanecem como testemunho silencioso da força criadora da natureza.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – Natal ilumina o Santuário Santa Paulina com espetáculo de luzes

2. VÍDEO – Brusquense escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK