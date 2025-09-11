Apesar da proximidade da primavera, Brusque e região seguem enfrentando madrugadas geladas, com temperaturas típicas do inverno em seu auge.
Com efeito, nesta quinta-feira, 11, os termômetros voltaram a registrar marcas abaixo dos 10 °C nas primeiras horas do dia, reforçando a persistência do frio, mesmo com o avanço do mês de setembro.
Brusque nesta quinta-feira
Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o tempo firme deve predominar ao longo desta quinta-feira, favorecendo o aquecimento moderado durante à tarde, com máximas previstas acima dos 25 °C.
Ainda assim, o contraste térmico entre a manhã e o turno vespertino evidencia a influência do ar frio que se impõe sobre a região brusquense.
Brusque na sexta-feira
Na sexta-feira, 12, o tempo sinaliza permanecer seco em todo o Vale do Itajaí-Mirim, antecipa o especialista.
No entanto, as temperaturas diurnas serão mais contidas, com máximas próximas dos 20 °C e pouca amplitude térmica, explica.
O destaque continua sendo o frio da madrugada, que novamente promete atingir marcas abaixo dos 10 °C.
Brusque no sábado
Ainda de acordo com Puchalski, o sábado, 13, mantém o padrão de temperaturas amenas durante o dia, com aumento de nuvens provocado pela umidade vinda do mar.
Contudo, não há indicativo de chuva para Brusque e região.
O frio persistente nas madrugadas segue como protagonista, com mínimas que devem continuar abaixo dos 10 °C em diversos pontos monitorados — conforme apontam os dados meteorológicos.
Considerações finais
Em síntese, mesmo com a aproximação da primavera, o inverno ainda dá sinais de força pela região de Brusque.
Especialmente nas primeiras horas do dia, o cenário, portanto, segue exigindo agasalhos reforçados, sobretudo nos deslocamentos externos — conforme indicam as projeções de Puchalski.
O tempo na madrugada
Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.
O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.
A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.
A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.
Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta quinta-feira nos diversos locais destacados nas legendas.
Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>
